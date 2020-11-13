S-400’ün 2. filosu da gelmeli

Hava Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Abidin Ünal, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde “Savunmaya S-400 ve İHA/SİHA Etkisi” konulu bir sunum yaptı. Görev yaptığı dönem S-400’lerin tedarikine giden süreci anlatan Ünal, ABD’nin itirazlarına karşılık verdi, Patriot’lara karşın S-400 tercihinin nedenlerini sıraladı. 2000’li yıllardan itibaren yoğun tempoyla uzun menzilli hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesi yoluna düştüklerini söyleyen Ünal, Türkiye’nin ana önceliğinin konvansiyonel tehdite karşı savunma kabiliyeti olduğunu vurguladı.

İLK PLAN 8 FİLOYDU

Ünal, “2005-2006 yıllarında projeyi yola çıkarırken 8 filoluk ihtiyaç tanımladık” dedi. İhale sonrası harekat etkinliği açısından Rus sisteminin öne çıktığını ancak fiyatı pahalı olduğu için ihalede son sıraya düştüğünü belirten Ünal, Çin sisteminin iptal olması üzerine yeniden durum değerlendirmesi yapıldığını belirtti: “Denildi ki kendi milli sistemimizi geliştirelim. Ama benim acil ihtiyacım var, sahamız çıplak. O zaman 2 tane acil sistem alınsın. 8 sisteme tamamlayacak olan kısmı için de 5 yıllık bir süre içinde ortak geliştirelim. Hazır sistem alımı için masadaki teklifler değerlendirildi ve S-400’e devam kararı verildi.”

REKLAM

GÜNDEM Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Tercih değil, zorunluluktur

300 km hakimiyet

S-400 teslimatında geçen yıl ilk filonun teslim edildiğini, ikinci filonun beklendiğini vurgulayan Ünal, S-400’ün Patriot’lara üstünlüğü konusunda şunları söyledi: “S-400’ün arama radarı 600 km iken Patriot’un 300 km’dir. S-400’ün angajman radarı 300 km iken Patriot’un 150+ km’dir. S-400, hedeflerin cinsine göre 10 ila 20 arasında aynı anda angajman sağlar. Patriot ise aynı anda 8 hedefe angaje olur ama o zaman da menzili 60 km’ye kadar düşer. Konuşlanma açısından da Patriot’ta komuta merkezine en fazla 30 km mesafe açabilirsiniz. S-400’de 600 km’lik radarın ve bunun harekat merkezinin 90 km sağına bir batarya, 90 km soluna bir batarya koyar ve 180 km alanı görürsünüz. İki filo ile 300 km’den fazla bir alana hakim olursunuz. 300 km Türkiye’nin batısıdır, Doğu Akdeniz cephesidir, Suriye cephesidir. Minimum 2 filo dememizin nedeni buydu. Birinci filo geldi, ikinci filonun bizim için çok hayati bir değeri var. Milli kontrol sistemi olacak, milli komuta kontrol sistemlerimize entegre olacak. Konseptin bütünlüğü için 2 filo gerekli ve 2. filoyu harekat bağlamında bekliyoruz.

GÜNDEM S-400’ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankara’ya gitmek için yola çıktı

ENTEGRASYON KOLAY

S-400’de sayısal arayüz olduğu için entegrasyonun kolay olduğunu, NATO sistemine entegre olmayıp Türkiye’nin hava sistemine milli yazılımla entegre edilebileceğini anlatan Ünal, “ABD senatosu ‘S-400 için NATO fonlarını kullanamazsın’ dedi. Biz de ‘Entegre etmeden kendi çapında, kendi çevrimi içinde kullanacağız’ dedik. Bizim radarlarımız var, komuta kontrol yazılımlarımız var, HİK uçaklarımız, milli ‘tafics’imiz var. NATO’da aslında NATO’ya ait olmayan sistemlerin nasıl entegre olacağına dair iki konsept belirlemiş durumda. Birincisi telefonla, ikincisi fax ile. Türkiye, NATO’ya entegre etmeden S-400’lerle kendi dinamik ortam kullanımını sağlayabilir” diye konuştu.

GÜNDEM S-400'lerin füze atış testi başlıyor: Sinop yakınlarında gerçekleşecek

DAHA NE YAPABİLİR?

Bir endişenin de S-400’ün F-35’in bilgisini çalması olduğunu vurgulayan Ünal, “Böyle bir şey mümkün mü, evet. Ama siz öyle teknik önlemler alırsınız ki bu bilgi sızmasını önlersiniz. Amerikalıların çözüm olarak bize söylediği ‘Depoda tutun.’ Bu ancak sömürgelere söylenebilecek bir şey herhalde” diye konuştu. Biden yönetimiyle birlikte ABD’nin stratejisinde değişim olup olmayacağıyla ilgili de Ünal, “Türkiye’yi F-35 programından çıkardılar. Daha fazla ne yapacaklar? Bundan sonra yapacakları her şey NATO’ya zarar verir. Kendi ayaklarına sıkarlar” dedi.

Patriot’ta teknoloji transferi olmayacaktı

Patriot’ların tercih edilmemesi hakkında emekli Org. Ünal, “Diyorlar ki ‘Vermediler.’ Bunu düzeltmemiz lazım. ‘Vermiyoruz’ demediler ama vermemek için her şeyi yaptılar. ‘Ben bu ihaleye girmem, ihaleyi boşver, sen gel benden doğrudan satın al.’ Ne kadar sistem olacağını kendileri hesap etti. Rus sistemine yakın maliyeti var, teknoloji transferi de yoktu” dedi. Rus uçağının düşürülmesi nedeniyle S-400 alındığı iddialarını da yalanlayan Ünal, “Bu doğru değil. Zaten çok daha önce S-400’ün önceliği tespit edilmişti” diye konuştu.