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Ekonomi

Sabancı Holding temiz enerjiye 6 milyar dolar yatırım yapacak

04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:12 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, gelecek 5 yılda Türkiye'de temiz enerji ve iklim teknolojilerine 6 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını bildirdi. Zaimler, bu yıl başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri'nin yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28), zirvede alınan kararlar, küresel enerji sektöründeki gelişmeler ve şirketin yatırımlarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. COP28'de 100'ün üzerinde ülkenin küresel enerji kapasitesini üç katına ve enerji verimliliğindeki ilerleme hızını iki katına çıkarmak için taahhütte bulunduğunu söyleyen Zaimler, bu artışla dünyadaki yenilenebilir enerji kapasitesinin 3,4 teravattan 11 teravata ulaşacağını ve verimlilik hızının da yüzde 2'den yüzde 4'e ulaşacağını vurguladı.

YIKICI TEKNOLOJİLERE ODAKLANDI

Zaimler, hidrojen ve karbon yakalama gibi teknolojileri yatırımlarını da Enerjisa Üretim çatısında değerlendirdiklerini belirterek, ABD'deki faaliyetlerinde bugün ‘yıkıcı’ olarak nitelendirilen bu teknolojilere erken aşamada ulaşmak için önemli

bir kaynak harcadıklarını söyledi.



#Enerji
#Sabancı Holding
#Yatırım
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