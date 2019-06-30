Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti

Dünya sağlık turizminde ilk 5’te yer alan Türkiye’de saç ekim ekonomisi 2018’de 1 milyar doların üzerine çıktı. Hizmet kalitesi ve markalaşma sayesinde, Avrupalı hastalar Arapları solladı. DEİK Sağlık Komisyon Üyesi Servet Terziler, “Türkiye’de saç ekimi 2-2 bin 500 avro bandında” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saç ekim işlemi (Arşiv)
Saç ekim işlemi (Arşiv)

Dünyada sağlık turizminde ilk 5'te yer alan Türkiye'de saç ekim ekonomisi geçen yıl 1 milyar doların üzerine çıktı. Son yıllarda Türkiye, sağlık turizminde yabancı hastaların uğrak yeri oldu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Servet Terziler, Türkiye'de saç ekiminin 2-2 bin 500 avro bandında olduğunu söyledi.

Servet Terziler

TEK ROTA NEREDEYSE TÜRKİYE

"Türkiye'de sağlık turizmi son 9-10 yıldır her geçen sene yükselen ivme. Bunun en büyük etkilerinden birisi ülkemizde gerçekten sağlık turizmi kaliteli veriliyor" diyen Terziler, "Avrupa'da sağlık çöktü. Afrika ve Rusya'da zaten modern sağlık hizmetleri hemen hemen sıfıra yakın. Dünyada modern sağlık hizmeti alabileceğiniz ülke Amerika. Dünya sağlık hizmetine aç. Türkiye genel sağlık, göz, diş, kulak burun boğazda estetik ve saç ekiminde kendi alanında detay markalar oluşturdu" yorumunu yaptı.

AVRUPALILAR ARAPLARI SOLLADI

Türkiye'nin sağlık hizmetini Avrupa standartlarında sunarak dikkatleri üzerine çektiğine vurgu yapan Terziler, saç ekim hizmetinin dünyanın en pahalı ve en zor işlerinden biri olduğunu hatırlattı. Terziler şöyle devam etti: "Türkiye standardının üzerinde bir kalite ile dünyada yapılan saç ekimini 3'te 1 fiyatına sunduğu zaman ne oluyor denilmeye başlandı. Türkiye'den çıkan ürünler kaliteli olduğu için ağızdan ağıza pazarlama ile Türkiye her geçen yıl artan bir ivme yakalamaya başladı. İlk başlarda Türkiye'de Araplar saç ektirmeye başladı ama özellikle son 3 yıldır Türkiye'de saç ektiren Avrupalı sayısı Arapların 4-5 katına çıktı. Özellikle İspanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ve Fransa gibi kıta Avrupasının Türkiye'ye yoğun bir şekilde saç ekim ve estetik cerrahisinde gelişler başladı."

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200 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Terziler, dünyada sağlık turizmi değerinin 200 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de sağlık turizm hacmi 2,5 milyar dolar olduğu biliniyor. Bu pastanın en büyük kısmını Amerika ve Hindistan alıyor” dedi. Terziler, Hindistan'ın spa turizmi, ruhsal detoks ve meditasyon gibi spiritüel sağlık alanlarında iyi olduğunun da altını çizdi.

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