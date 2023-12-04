Sağlık Bakanlığı 419 eski hükümlü ve TMY statüsünde işçi alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı gerçekleştirecek. İstihdam edilecek olan sürekli işçiler merkez ve taşra teşkilatlarında temizlik görevlisi olarak alınacak.