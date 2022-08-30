Sağlık turizmine dijital doping

Ticaret Bakanlığı ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin birlikte geliştirdiği portal ile Ekim ayı sonunda Türkiye’nin sağlık hizmetlerindeki kalitesine ulaşmak isteyen yabancı misafirlerin internet üzerinden ulaşacak. Sağlık turizmi yapmaya yetkili Türkiye geneli 2 bin hastaneden şartları sağlayan 700 üyenin şimdiden dâhil olduğu sisteme tüm hastanelerin en kısa sürede katılması bekleniyor. Portala giren turistler sağlık hizmetinin yanında konaklamadan, bölgedeki turistik alanlara, ulaşımdan tedavi seçeneklerine kadar her şeye ulaşabilecek. İlk etapta tedavilerin tanıtımını yapacak portal, 2. aşamasında ise kullanıcılara tedavi ve konaklamalarındaki seçimlere dayalı olarak bir fiyatlandırma sunacak. Ödemeler tek kalemde ve devlet güvencesine alınarak yapılacak. Portalın tam kapasite faaliyete girmesiyle 2023 yılında Türkiye, 10 milyar doların üzerinde sağlık hizmetleri ihracatı yapmayı hedefliyor.

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PORTALIN ÖNCELİĞİ MEMNUNİYET

Portalın açılışı gerçekleştikten sonra yurt dışında tanıtım lansmanları yapılacak. Memnuniyetin önceliğini amaçlayan projenin tanıtımlarında geri dönüşlerin önemi, tedavilerdeki şikayet ve değerlendirmelerin katkısı öne çıkarılacak. Yapılacak geri bildirimler ile birlikte sağlık hizmeti alan kişilerin yaşadığı olumsuzluklar giderilerek en iyi sağlık turizmi deneyimi misafirlere sunulacak. Puanlama yöntemleri ve değerlendirmeler ile tedaviler kontrol altında tutulacak.

81 İLDEKİ HASTANELERİ GÖSTERECEK

Şehir ayrımı olmaksızın tüm hastaneleri gösterecek portal ile tüm bölge ve şehirler kendi sağlık hizmetleri potansiyelini eşit bir şekilde tanıtabilecek. Samsun’daki bir diş kliniği, İzmir’deki bir hastane ve Diyarbakır’daki bir saç ekim merkezi aynı oranlar ile portalda kendisine yer bulacak ve sağlık hizmeti ihracatı yapabilecek.

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Ayrıca portal sayesinde Komplikasyon sigortasının yaygınlaşması da sağlanacak. Türkiye’nin 2 büyük sigorta şirketi ile de anlaşmalar proje kapsamında tamamlandı.

PLATFORMLA VERİ KAYBI ÖNLENECEK

Yurt dışından gelen misafirler daha önce sağlık hizmeti aldığı hastane dışında bir yerde tedavi gördüğünde eski tahlilleri, raporları sistem üzerinden görüntülenemiyor. Portalın tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle birlikte dünyanın her yerinden gelecek hastalar, eski bilgilerini portalın kurulacak olan mobil ve pc uygulamaları üzerinden görebilecek. Bu sayede veri kaybı sıfıra indirilerek tedavi süreci kısaltılacak ve en kısa sürede hastalara en doğru tedavi imkânı sağlanacak.

48 SAATTE VİZE

Göç İdaresi ile birlikte geliştirilen uygulama sayesinde Türkiye’ye sağlık turizmi için gelecek kişiler 48 saat içerisinde vize işlemlerini halledip bilet alabilecek. Yurtdışından gelecek misafirleri ise yapılan anlaşma ile Türk Hava Yolları Türkiye’ye belirli orandaki indirimler ile taşıyacak. İkinci faz aşamasında faaliyete geçecek paketlerde THY bileti de dâhil fiyatlar hizmeti kullanacakların karşısına çıkacak.

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EKONOMİ Sağlıkta ‘dahiliye’ turizmi