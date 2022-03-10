​Sağlıkta ‘dahiliye’ turizmi

Türkiye, sağlık turizminde saç ekimiyle ön plana çıkıyor gibi bir algı olsa da durum oldukça farklı. Sağlık turizminde son 10 yılda büyük atılım gerçekleştiren Türkiye, çok farklı branşlarda hizmet veriyor.

Sektör pandeminin izlerini silerken önemli atılımlara hazırlanıyor. Geçen yıl gelen 642 bin kişi ile pandemi öncesi rakama ulaşılırken elde edilen gelir 1 milyar doları aştı. Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlarda ilk üç sırayı kadın, iç ve göz hastalıklarının aldığı bildirildi.

Bu yıl sağlık turizmine yönelik hukuki düzenlemeler tamamlanarak, fiyat teminat sigortası altyapısı oluşturularak sağlık turizminde hasta memnuniyeti artırılacak.

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GÜÇLÜ SAĞLIK ALTYAPISI ÖNEMLİ ETKEN

Yabancı hastaların Türkiye’yi tercih etmesinde fiyat avantajı yanında, güçlü sağlık altyapısı ve hizmet kalitesi önemli etken olarak gösteriliyor. Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz şeklinde olduğu belirtiliyor. Sağlık turizmi kapsamında bin 346 sağlık tesisi ve 246 aracı kuruluşa Uluslararası Sağlık Turizm Yetki Belgesi verilirken, 6 dilde uluslararası hasta destek birimi tercümanlık hizmeti sunuyor.

HASTALARA TAM HİZMET

Bununla yetinmeyen Türkiye, sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliği artıracak planlamalarını sürdürüyor. “Sağlıkta Türkiye” markasının tanıtım amacıyla, ülkeler arası sağlık iş konseyleri, fuarlar, sanal konferanslar ve çatı marka çalışmaları ile sektörün tüm paydaşları destekleniyor.

Fiyat teminat sigortası geliyor

Sağlık turizminde hasta memnuniyetini ve buna bağlı olarak tercih edilirliği artırmak için şikayet yönetiminin merkezi bir altyapı ile yürütülmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Sağlık turizmine yönelik hukuki düzenlemeler tamamlanacak, akreditasyon ve denetim altyapısı güçlendirilecek. Fiyat teminat sigortası altyapısı oluşturularak sağlık turizminde hasta memnuniyetinde ihtiyaç duyulan önemli adım tamamlanacak.

EKONOMİ Sağlık turizminde Türkiye öncü ülkeler arasında