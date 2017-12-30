EkonomiŞaka gibi 30 milyar dolara 3 milyar euro
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye 30 milyar dolar harcadı, 3 milyar Euro alamadı

Şaka gibi! 30 milyar dolara 3 milyar euro

Türkiye'nin 3 milyonun üzerindeki Suriyeliler için yaptığı harcama 30 milyar doları aşarken, Türkiye ile külfet paylaşımı kararı alan AB'nin vereceği ilk 3 Milyar avroluk mali yardım paketi için iki yılın ardından daha yeni ilk adım atıldı.

Haber MerkeziIHA
Türkiye 30 milyar dolar harcadı, 3 milyar Euro alamadı
Türkiye 30 milyar dolar harcadı, 3 milyar Euro alamadı

Avrupa Birliği Bakanlığı, AB’nin mali yardımları ile ilgili olarak Sözleşmeye bağlanan 3 milyar avronun ise 1,78 milyar avrosu AB tarafından ilgili kuruluşlara harcanmak üzere aktarılmış durumda olduğunu açıkladı. Bakanlık, aktarılan 1,78 milyar avronun yaklaşık 1,3 milyar avrosu projelerin uygulamasından sorumlu uluslararası kuruluşlara, 402 milyon avroluk kısmı ise ilgili Bakanlıklara aktarıldığını bildirdi.

30 MİLYAR DOLAR HARCANDI

AB Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin 2011 yılından bu yana Suriye’den Türkiye’ye gelen Suriye vatandaşlarına ev sahipliği yaptığına dikkat çekilerek Türkiye’de bulunan ve sayıları 3 milyonun üzerinde olan Suriyeliler için yapılan harcamanın 30 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.

Suriyeli mülteci kampı

3 MİLYAR AVRO İÇİN 2 YIL SONRA İLK ADIM

29 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye ile külfet paylaşımı kararı çerçevesinde, Türkiye’de geçici korumadan yararlanan Suriye vatandaşlarına yönelik AB 3 milyar avro mali yardım sağlamayı taahhüt ettiği hatırlatılarak ,"18 Mart 2016 Türkiye-AB Zirvesinde ise söz konusu kaynağın kullanımının hızlandırılmasına ve 2018 sonuna kadar 3 milyar avro tutarında ilave bir kaynağın harekete geçirilmesine karar verilmişti.

Taahhüt edil bu mali yardımlar Türkiye için değil, doğrudan Suriyeliler içindir. Türkiye’deki Suriyelilerin ihtiyaçları göz önüne alındığında taahhüt edilen mali yardımın miktarı kadar ve belki de bundan daha önemlisi bu mali yardımların hızlı bir şekilde bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde kullandırılmasıdır. Geldiğimiz aşamada bu kaynağın hızlı kullandırılmakta olduğunu söylemek mümkün değildir. AB tarafından taahhüt edilen ilk 3 Milyar avroluk mali yardım kararının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen, ancak daha yeni bu 3 milyar avronun tamamının hangi proje ve programlarda kullanılacağı belirlenebilmiş ve sözleşmeler imzalanmış durumdadır. Sözleşmeye bağlanan 3 milyar avronun ise 1,78 milyar avrosu AB tarafından ilgili kuruluşlara harcanmak üzere aktarılmış durumdadır. Aktarılan 1,78 milyar avronun yaklaşık 1,3 milyar avrosu projelerin uygulamasından sorumlu uluslararası kuruluşlara, 402 milyon avroluk kısmı ise ilgili Bakanlıklarımıza aktarılmıştır" denildi.

Suriyeli mülteci kampı

BAKANLIK DAĞILIMI

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına 120 milyon, Milli Eğitim Bakanlığına 270 milyon ve İçişleri Bakanlığına 12 milyon aktarıldığı açıklanarak şöyle denildi:

"İlk 3 milyar avro’nun sözleşmeye bağlanması ve kaynağın bir kısmının projelerin uygulamasından sorumlu uluslararası kuruluşlara aktarılması bu kaynağın henüz sahada Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanıldığı anlamına gelmiyor. Maalesef AB mali yardımlarının kullandırılma mekanizmaları hızlı işlemiyor. Yaklaşık 7 yıldır Türkiye’de bulunan Suriyelilerin ihtiyaçları için 30 milyar doların üzerinde ulusal kaynak kullandırılmışken, Kasım 2015 tarihinde AB tarafından taahhüt edilen 3 milyar avroluk kaynağın halen önemli bir kısmı fiili olarak sahada kullanılabilmiş değildir.

SURİYELİLER UZUN YILLAR BEKLEYEBİLİR

Suriyeliler için AB mali yardımlarının bu hızla kullandırılması taahhüt edilen toplam 6 milyar avronun kullanılması için Suriyelilerin daha uzun yıllar beklemesi gerekeceğini göstermektedir. Suriyelilerin ihtiyaçları göz önüne alındığında AB’nin taahhütlerini daha hızlı yerine getirmesi gerektiği çok açıktır.
Son zamanlarda bazı çevrelerden mali yardımlar konusunda yanıltıcı açıklamalar yapılması üzerine bu açıklamaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi:

Suriyeli mülteci kampı

SADECE MALİ MESELE DEĞİL

"AB adına yapılan bazı açıklamalarda “sözleşmeye bağlama” ile “sahada harcama” birbirine karıştırılacak şekilde ifade edilmektedir.

Suriyeliler için AB’nin taahhüt ettiği mali yardımlar sadece mali bir mesele değildir. Ülkelerindeki iç karışıklıklardan ve ölümden kaçan insanlara karşı insani bir sorumluluktur. Bu konuda insani hassasiyeti ön planda tutan açıklamalar yapılmasında her zaman fayda vardır.

Ayrıca, AB’nin sadece Suriyeliler için taahhüt ettiği mali yardımlar açısından değil Türkiye’ye sağlamakta olduğu Katılım Öncesi Mali Yardımlar konusunda da yaklaşım yanlışlığı içerisinde olduğunu söylemek doğru olur.
Türk demokrasisine karşı 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ve FETÖ terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi anlamaya çalışmak yerine alınan tedbirleri eleştirmesi ve üyeliğe hazırlık amacıyla kullandırılan Katılım Öncesi Mali Yardımlarda 105 milyon avro kesintiye gitmesi bir vizyonsuzluktur.

  • AB’den sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımlar bir yandan aday ülkenin farklı alanlarda AB’ye uyum sürecini hızlandırırken, diğer yandan da kamuoyunda AB’ye ilişkin olumlu bir algı oluşmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla mali yardımlar, yani AB projeleri, hem somut çıktılar üreterek ülkemizin AB’ye uyum sürecini artırıyor, hem de Türk halkı bu projeler aracılıyla kendini AB’ye daha yakın hissediyor ve bu süreci sahipleniyor.

Bir yandan Türkiye AB’den uzaklaşıyor derken bu tür kararların alınması, adeta Türkiye’yi AB’den soğutması, AB açısından bir çelişkidir. AB yetkililerinin bunu göremiyor oluşu önemli bir vizyonsuzluk ve stratejik bakış eksikliğidir."

2018'de hayatımız değişecek
OYNAT02:46
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
YORUM YAP


Ülker'in garajında sürpriz araç!
EKONOMİ
Ülker'in garajında sürpriz araç!

Damlası 7 lira kilosu 7 bin lira
EKONOMİ
Damlası 7 lira kilosu 7 bin lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzman yardımcısı alacak
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzman yardımcısı alacak

ÖNERİLEN VİDEOLAR
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


KAPAT

YUKARI