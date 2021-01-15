Salgın konuta engel olamadı: 1,5 milyon satışla tüm zamanların rekoru

Her seferinde verilen destekleri eleştirerek sektörün gelişmesini engellemek isteyenleri konut satış rakamları susturdu. Milyonlarca insanın istihdam edildiği, 250 alt sektörün doğrudan iş yaptığı inşaat sektörü, pandemi de tüm zamanların rekorunu kırarak satışlarını yüzde 11.2 arttırdı. 2020 verileri sektörün ihracatçı kimliğini de öne çıkardı. Yabancıya konut satışı bir önceki yıla göre azalsa da tüm sınırların kapandığı dönemde sağlıktaki başarıyı görenler Türkiye’den ev satın aldı. Ocak-Aralık 2020’de ülke genelinde 1 milyon 499 bin 316 konut, satış sonucu el değiştirdi. 2020 Aralık ayında ise konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu.

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KAMU BANKALARI FAİZ DESTEĞİ VERDİ

Rekorda kamu bankalarının faiz desteği vermesi etkili oldu. Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337, diğer satış türlerinde ise yüzde 8,9 azalarak 925 bin 979 oldu. 2020 yılında ipotekli satışların payı yüzde 38,2, diğer satışların payı yüzde 61,8 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalarak 469 bin 740 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 23 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı yüzde 31,3, İkinci el konut satış oranı yüzde 68,7 oldu. Konut satışlarında 2020 yılında, İstanbul 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul’u, 157 bin konut ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 93 bin konut ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

YABANCI GÜVENLİ LİMANA GELDİ

ABD ve Avrupa ülkelerinde konut satışlarında yaprak kıpırdamazken Türkiye’ye ilgi yüksek oldu. Yabancılara satış 2020 yılında bir önceki yıla göre sadece yüzde 10,3 azaldı. 40 bin 812 yabancı ise ülke genelinde konut satın aldı. Yabancılara konut satışlarında 2020 yılında ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı 2 bin 746 konut satışı ile Ankara ve bin 340 konut satışı ile Bursa izledi. İran vatandaşları 2020 yılında Türkiye’den 7 bin 189 konut satın aldı. İran’ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya Federasyonu, bin 929 konut ile Afganistan ve bin 279 konut ile Azerbaycan izledi.

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KADINLARIN İLGİSİ ARTTI

Türkiye genelinde 2020 yılında kadınların konut sahipliği oranı da arttı. Geçen yıl 1 milyon 348 bin 729 konut satışının yüzde 31,2’si kadınlar tarafından satın alınmıştı. Rakam bu yıl ise 1 milyon 499 bin 316 konut satışında kadınların payının yüzde 32,2’ye çıktığını gösterdi. Erkekler 2020’de yüzde 59,5 pay ile 892 bin 347, kadınlar yüzde 32,2 pay ile 483 bin 7 konut sahibi oldu. Kadın ve erkek ortak satın alma payı ise yüzde 1,6 ile 23 bin 424 olarak kayıtlara geçti. İstanbul 77 bin 209 konut satışı ve yüzde 16,0 payla Türkiye’de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul’da 149 bin 316 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 5 bin 703 oldu. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 50 konut ile Ardahan, erkeklerde 130 konut ile Hakkari oldu.

2021 YILI İÇİN UMUT