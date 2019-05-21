Şampiyonluk bereketi

Yayın haklarından, Şampiyonlar Ligi primine kadar toplamda 1 milyar liralık gelir elde eden Galatasaray sokağın da şampiyonu oldu. Maçın bitiş düdüğü ile meydanlara akan cimbom taraftarları sayesinde işportada bayrak, konfeti ve fişek satışları patladı. Sakak piyasasında kazanç bir gecede 4’e katlanırken, talebin kupa törenine kadar artarak devam etmesi bekleniyor. Takım, ayrıca lisanslı ürünlerinin satışından da ciddi bir gelir sağlayacak.

LOGOLU ÜRÜN PEYNİR EKMEK GİBİ

Önceki gece saat 21 itibariyle kendini dışarı atan taraftarların kutlamalardaki ilk adresi seyyar satıcılar oldu. Çünkü onlar haftalardır yaptıkları hazırlık sayesinde, vatandaştan bile önce sokağa çıkıp, hazırlıksız yakalananların imdanına koştu. Haliyle bu emeğin karşılığını da 5 saatte gördüler. Gündüz 19 Mayıs için bayrak satanlar, gece mesaisine Cimbom ile devam etti. GS logolu atkı, şapka, ve tişörtler meydanın en güzel yerinde, kalabalığın tam kalbindeki yerini aldı.

MAĞAZADA 100 SOKAKTA 20 LİRA

Taraftar, Galatasaray Store’lara da yoğun ilgi gösteriyor. Ancak, 300*450 ölçüsünde lisanslı bayrak 399 lirayı bulunca, dar gelirli vatandaşın tercihi seyyar piyasa oluyor. 10 ila 20 lira arasında değişen bayraklar peynir ekmek gibi satılıyor. Mağazada 99 TL’lik t-shirt işportada 20 liradan alınabiliyor. Hal böyle olunca fiyat araştırması için kutlamaların ortasında alıyoruz soluğu.

İŞPORTAYA GÜN DOĞDU

Konuştuğumuz satıcılar, şampiyonluk heyecanının son 2 haftaya kalmasının bereketini yaşıyor. Kupa töreni için de şimdiden hazırlık yapmaya başlamışlar. Tişörtlerin tanesini bir gün önce 10 liradan sunan Şaban Ç., gece saatlerinde rakamın 20-25 liraya çıktığını anlatıyor. “Milli bayramlar, şampiyonluk kutlamaları, bizden sorulur” diyen Şaban Ç, günlük kazancın net 300 lirayı bulduğunu söylüyor.Taksim Meydanı’ndaki başka bir satıcı ise elindeki 125 bayrağın yarısının birkaç saatte bittiğini sabaha kadar da tümünün tükeneceğini paylaşıyor.

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SIRADA KUPA TÖRENİ VAR

Farklı bir işportacı da serdiği Cimbom ürünlerini “Bunlar kendi mağazasında yok” nidalarıyla pazarlıyor. “Ürünler taklit, lisanslı değil, kulübü gelirinden ediyorsunuz” deyince cevabımızı alıyoruz: “Oranın müşteri zaten bellidir, GS damgası var diye 150 liralık formayı alamayacak adam benim müşterimdir. Mağazaya gidecek olan zaten bana gelmez. Anlayacağın kardeş piyasa dengesini bulur, herkes mutlu olur.”

KAZANCI 1 MİLYAR LİRAYI GÖRDÜ

Yayın hakkı ve Şampiyonlar Ligi kazancı, Futbol Federasyonu’nun başarı primi ve ticari gelirlerle birlikte Cimbom’un kasasına, 1 milyar lira girmesi bekleniyor. Kulüp böylece, bir sezonda bu gelire ulaşan ilk Türk kulübü unvanını alacak. Yayın geliri ve federasyondan alınan prim miktarı 220 milyon liraya ulaşan takım, Şampiyonlar Ligi’nden de 262 milyon lira gelir elde etti. Sponsorluk, reklam, isim hakkı ve ürün satışları derken ticari kazanç 290 milyon lirayı buluyor. Sarı-kırmızılıların loca satışlarının yer aldığı maç günü gelirleri ise 228 milyon lira civarında. Tüm kalemler toplandığında 1 milyar TL’yi kasasına koyan şampiyon, bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Herkes burada

Zafer çığlıklarıyla zıplamaktan fırsat bulunca görüştüğümüz diğer satıcılar, bayrak satış işinin Roman vatandaşların elinde olduğunu söyledi. İçlerinden birine Zabıtayı soruyoruz çakıyor selamını: “Abe bizimki de vatandaştan lisanslı, dar gelirli yapmasın mı kutlama?”

GÖNLÜMDEKİ ASLAN

Anlayacağınız, düştük lisanslı ve işporta ürünlerin peşine. Sunduk size bir sokak haberi. Gelecek yıl ki şampiyonlukta da aynı tarafsızlıkla ve görev bilinciyle hareket edeceğimden emin olabilirsiniz. Aksini savunan rakiplerine karşı bizim aslan parçasını 9/8’lik cevabıyla, saha kenarında bırakıyoruz: “Abe olsun olmasın biz yine de şampiyonluğu kimselere kaptırmayız.”