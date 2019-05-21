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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şampiyonluk bereketi

Yayın, prim ve ticari satış gelirleriyle kasasına 1 milyar lira girecek olan Galatasaray, sokağın da şampiyonu oldu. Son haftalara taşınan heyecan sayesinde meydanları dolduran taraftar, seyyar ürünlere akın etti. Şampiyonluk bereketinin kupa törenine kadar sürmesi bekleniyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Kutlamalar için sokağa çıkan taraftarların ilk adresi seyyar satıcılar oldu.
Kutlamalar için sokağa çıkan taraftarların ilk adresi seyyar satıcılar oldu.

Yayın haklarından, Şampiyonlar Ligi primine kadar toplamda 1 milyar liralık gelir elde eden Galatasaray sokağın da şampiyonu oldu. Maçın bitiş düdüğü ile meydanlara akan cimbom taraftarları sayesinde işportada bayrak, konfeti ve fişek satışları patladı. Sakak piyasasında kazanç bir gecede 4’e katlanırken, talebin kupa törenine kadar artarak devam etmesi bekleniyor. Takım, ayrıca lisanslı ürünlerinin satışından da ciddi bir gelir sağlayacak.

LOGOLU ÜRÜN PEYNİR EKMEK GİBİ

Önceki gece saat 21 itibariyle kendini dışarı atan taraftarların kutlamalardaki ilk adresi seyyar satıcılar oldu. Çünkü onlar haftalardır yaptıkları hazırlık sayesinde, vatandaştan bile önce sokağa çıkıp, hazırlıksız yakalananların imdanına koştu. Haliyle bu emeğin karşılığını da 5 saatte gördüler. Gündüz 19 Mayıs için bayrak satanlar, gece mesaisine Cimbom ile devam etti. GS logolu atkı, şapka, ve tişörtler meydanın en güzel yerinde, kalabalığın tam kalbindeki yerini aldı.

MAĞAZADA 100 SOKAKTA 20 LİRA

Taraftar, Galatasaray Store’lara da yoğun ilgi gösteriyor. Ancak, 300*450 ölçüsünde lisanslı bayrak 399 lirayı bulunca, dar gelirli vatandaşın tercihi seyyar piyasa oluyor. 10 ila 20 lira arasında değişen bayraklar peynir ekmek gibi satılıyor. Mağazada 99 TL’lik t-shirt işportada 20 liradan alınabiliyor. Hal böyle olunca fiyat araştırması için kutlamaların ortasında alıyoruz soluğu.

İŞPORTAYA GÜN DOĞDU

Konuştuğumuz satıcılar, şampiyonluk heyecanının son 2 haftaya kalmasının bereketini yaşıyor. Kupa töreni için de şimdiden hazırlık yapmaya başlamışlar. Tişörtlerin tanesini bir gün önce 10 liradan sunan Şaban Ç., gece saatlerinde rakamın 20-25 liraya çıktığını anlatıyor. “Milli bayramlar, şampiyonluk kutlamaları, bizden sorulur” diyen Şaban Ç, günlük kazancın net 300 lirayı bulduğunu söylüyor.Taksim Meydanı’ndaki başka bir satıcı ise elindeki 125 bayrağın yarısının birkaç saatte bittiğini sabaha kadar da tümünün tükeneceğini paylaşıyor.

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SIRADA KUPA TÖRENİ VAR

Farklı bir işportacı da serdiği Cimbom ürünlerini “Bunlar kendi mağazasında yok” nidalarıyla pazarlıyor. “Ürünler taklit, lisanslı değil, kulübü gelirinden ediyorsunuz” deyince cevabımızı alıyoruz: “Oranın müşteri zaten bellidir, GS damgası var diye 150 liralık formayı alamayacak adam benim müşterimdir. Mağazaya gidecek olan zaten bana gelmez. Anlayacağın kardeş piyasa dengesini bulur, herkes mutlu olur.”

KAZANCI 1 MİLYAR LİRAYI GÖRDÜ

Yayın hakkı ve Şampiyonlar Ligi kazancı, Futbol Federasyonu’nun başarı primi ve ticari gelirlerle birlikte Cimbom’un kasasına, 1 milyar lira girmesi bekleniyor. Kulüp böylece, bir sezonda bu gelire ulaşan ilk Türk kulübü unvanını alacak. Yayın geliri ve federasyondan alınan prim miktarı 220 milyon liraya ulaşan takım, Şampiyonlar Ligi’nden de 262 milyon lira gelir elde etti. Sponsorluk, reklam, isim hakkı ve ürün satışları derken ticari kazanç 290 milyon lirayı buluyor. Sarı-kırmızılıların loca satışlarının yer aldığı maç günü gelirleri ise 228 milyon lira civarında. Tüm kalemler toplandığında 1 milyar TL’yi kasasına koyan şampiyon, bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Herkes burada

  • Zafer çığlıklarıyla zıplamaktan fırsat bulunca görüştüğümüz diğer satıcılar, bayrak satış işinin Roman vatandaşların elinde olduğunu söyledi. İçlerinden birine Zabıtayı soruyoruz çakıyor selamını: “Abe bizimki de vatandaştan lisanslı, dar gelirli yapmasın mı kutlama?”
  • GÖNLÜMDEKİ ASLAN
  • Anlayacağınız, düştük lisanslı ve işporta ürünlerin peşine. Sunduk size bir sokak haberi. Gelecek yıl ki şampiyonlukta da aynı tarafsızlıkla ve görev bilinciyle hareket edeceğimden emin olabilirsiniz. Aksini savunan rakiplerine karşı bizim aslan parçasını 9/8’lik cevabıyla, saha kenarında bırakıyoruz: “Abe olsun olmasın biz yine de şampiyonluğu kimselere kaptırmayız.”

Galatasaray'a dev şampiyonluk geliri
FOTOĞRAF 7
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2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, önemli miktarda bir parayı kasasına koyacak.
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Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, elde ettiği galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Galatasaray, şampiyonluk ve şampiyonluk sayısına göre de ödüller alacak.
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Süper Lig'deki başarısı dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Galatasaray'ın bu sezonki performans gelirleri 450 milyon lirayı bulacak.
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Süper Lig'de mücadele ettiği için 38,5 milyon lira 'ayak bastı' parası alan Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.
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Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde edecek.
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Lig yarışında ipi önde göğüslediği için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon euro gibi bir geliri de kasasına koyacak.
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Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.
Galatasaray'a dev şampiyonluk geliri
Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ligi zirvede bitirmeyi garantileyen Galatasaray, şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi oldu.


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