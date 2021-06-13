Sanal fuardan gerçek kazanç

Pandemi birçok sektörde, teknoloji sayesinde iş yapış şekillerini değiştiği gibi fuarları da etkiledi. Etkisi beklenenden fazla olan sanal fuarlar sayesinde birçok kesim hem kazanç hem de tecrübe sağladı. Nasıl evden çalışmaya kısa sürede alıştıysak, online ticari etkinlikler de iş dünyasının imdadına yetişti. Sınırlarını kapatan dünyada iş adamları, ekonominin çarklarının dönmesi için iptal edilen fiziksel organizasyonları sanal dünyaya taşıdı.

SALGINDAN SONRA DA DEVAM

Ülkemizde 3,5 milyar dolarlık ekonomik faaliyet oluşturan fuarcılık sektörü ülke içinden ve dışından yüz binlerce binlerce ziyaretçiyi ağırlar. Burada yeni ürün ve hizmetler tanıtılırken, milyonlarca liralık anlaşmalara ve dev işbirliklerine imza atılır. Tarım, imalat, turizm ve moda gibi sektörlerdeki profesyonellere özel fuarların ekonomi için hayati önemi nedeniyle 2020 ve 2021’deki birçok etkinlik sanala taşındı. Sektör temsilcileri, bu deneyim sonrasında sanal fuarların devam edeceğini söylüyor.

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MALİYET AVANTAJI

Toplumsal bağışıklığın ardından fuarlar açılsa bile aynı zamanda sanal alternatiflerinin yayında olacağı ifade ediliyor. Bunun en önemli nedeni zaman ve mekan avantajı sağlanması. Önceden bir ülkedeki fuarı ziyaret etmek isteyen iş insanları, binlerce kilometrelik yolu katetmek ve konaklama maliyetlerine katlanmak zorunda kalıyordu. Üstelik her zaman ajandası uygun olmadığı için bazı ziyaretçiler katılım sağlayamıyordu.

KİLOMETRELER BİR TIK UZAĞINDA

Sanal fuarların yayınlaşması sayesinde firmalar, online ortamlarda fuarları gezebildiler. İlgili yazılımlar sayesinde bir tıkla, fuarın içinden istenilen firma ve kişi ile istenirse naklen görüşme yapıldı. Sözleşmeler ve iş anlaşmaları yine bu yazılım üzerinden yüksek güvenlikli şekilde gerçekleştirildi. Çin’deki bir yatırımcı Meksikalı ortağıyla Türkiye’den bir fuarı oturduğu yerden online takip edebilme rahatlığını yaşadı. Sanal fuarlar ve sanal ticari heyetler, geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığı destekleri kapsamına alınmıştı.

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YERLİ FUAR YAZILIMI HAZIR

Mustafa Gültepe

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de sanal fuarların firmalar ve ihracatçılar için fırsatlar getirdiğini belirterek bu alanda daha hızlı hizmet vermek için yerli ve milli bir sanal fuar yazılımı geliştirdiklerini söyledi. Bu yatırımın önerime değinen Gültepe sonbaharda yazılımın hizmete gireceğini aktardı. Dijitalleşme alanında önemli çalışmalar sürdüklerinin altını çizen Gültepe, “Bu amaçla dijital dönüşüm ve fotoğraf ofisimizi kurduk. Sanal heyetlerin ziyaretleri için önemli olacak” diye konuştu.

KOBİ’LER İÇİN CAN SUYU

Geçmişte küçük şirketler ve KOBİ’lerin zor eriştiği veya stant ücretini karşılayamadığı için katılamadığı fuarların kapısı onlara da açıldı. KOBİ’ler bu sayede fuar tecrübesi yaşarken, yabancı yatırımcılarla kolay iletişim kurabildiler. Bu kolaylıklar da iş yapış şekillerini şimdiden değiştirmeye başladı. Görünen o ki zorunluluk nedeniyle uygulanan sanal fuarlar bundan sonra da yoluna aynı hızla devam edecek.

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