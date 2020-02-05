Sanayide ısı pompası kullanmak için 10 neden

Canovate Isı Pompası, yenilenebilir enerji kullanılarak, ısıtma-soğutma-sıcak su elde etmek için en verimli sistemdir. Sanayi tesisleri başta olmak üzere, turizm işletmeleri, Avm’ler ve konutlar ısı pompasına yoğun talep göstermektedir.

Kısaca, ısı pompaları, doğalgaz ithalatının bağımlılığından kurtulmak ve cari açığı azaltmak için, yenilenebilir bir ısıtma ve soğutma teknolojisidir. Bu nedenledir ki, Avrupa ülkeleri ve Amerika’da %60’ın üzerinde yaygın olarak ısı pompası kullanılmaktadır.

Canovate Enerji Sistemleri Genel Müdürü Rıfat Kayapınar.



Isı pompaları, %70 oranında verimlidir

Enerji tasarrufuna olan katkısını örneklemek adına, eğer ülkemizde konutlarda ve endüstriyel alanlarda (ısıtma-soğutma-sıcak su) “Canovate Isı Pompası” kullanılıyor olunsaydı, barajlarımızdan günlük elde edilen yaklaşık 190.326.390 KWH enerjinin, 1.5 katı kadar enerjiyi günlük olarak tasarruf edebilirdik. Bu sayede, ülkemizin enerjide dışa olan bağımlılığını azaltarak, enerji ithalatına ödenen döviz tutarını düşürerek, cari açığımızı ciddi oranda azaltmış olurduk. Türkiye’de, her gün yaklaşık 947.952.610 KWH enerji üretiliyor ve bunun 480 milyon KWH’lık kısmı ithal doğalgaz ve kömürden elde edilmektedir.

Canovate Isı Pompası.

Isıtma-soğutma elde etmek için kullanılan, ekonomik ve verimli sistemin ısı pompası olduğunu ifade eden Canovate Enerji Sistemleri Genel Müdürü Rıfat Kayapınar, şunları söyledi:

“Yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havadaki mevcut ısıyı değerlendirerek çalışan ısı pompaları, standart iklimlendirme cihazlarından %70 oranına kadar ulaşan daha az bir maliyetle, ısıtma-soğutma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Tüm bunların yanında, fosil yakıtların oluşturduğu çevre kirliliğini ve odun - kömür ile ortaya çıkan atık kül uzaklaştırma maliyetlerini de ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda ısı pompaları, doğalgaz, odun veya kömürün temin edilmesinin zor olduğu bölgelerde de, ısınma-soğutma sorununun çözümünde tek çözüm yoludur” dedi.

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Canovate Isı Pompası.

Isı pompası kullanmanın 10 faydası şunlardır

Türkiye’nin inovasyon ve ar-ge merkezi olarak faaliyet gösteren Canovate Group’un şirketleri arasında yer alan Canovate Enerji Sistemleri AŞ firmasının, ülkemizde ilk kez geliştirdiği “Canovate Isı Pompası”nı kullanmanın faydaları şunlardır: