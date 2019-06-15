Ekonomi Sanayide yükseliş dönemi başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayide yükseliş dönemi başlıyor

Türkiye’nin sanayi alanındaki son atılımı özel endüstri bölgelerinde oldu. 5 ilde açılan 6 özel endüstri bölgesiyle 22 milyar liralık yatırım, 50 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Özel endüstri bölgelerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Hasan Büyükdede (Soldan 1), Sait Kılıç (Soldan 2), Mustafa Varank (Soldan 4) ve Nazif Yavuz (Soldan 5)
Hasan Büyükdede (Soldan 1), Sait Kılıç (Soldan 2), Mustafa Varank (Soldan 4) ve Nazif Yavuz (Soldan 5)

Yatırım ve üretim adına çalışmaları sahada sürdürdüklerini aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İstanbul,Bursa, Mardin, Balıkesir ve İzmir’de olmak üzere 5 ilde 6 özel endüstri bölgesini hayata geçirdik” dedi. İstanbul’da TESKOOP ve Özar Özel Endüstri Bölgeleri’nin açılışında konuşan Varank, 6 özel endüstri bölgesinde toplamda 22 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti. Yatırımların cari açığın kapanmasına 1,7 milyar dolarlık katkı sunacağını belirten Varank, toplamda 50 bin kişilik de istihdam sağlanacağını kaydetti. İstanbul Arnavutköy’de gerçekleştirilen açılışa Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat da katıldı.

YÜZDE 90’I YENİ YATIRIM

Söz konusu 22 milyar liralık yatırımın yüzde 90’lık kısmının yeni yatırım olduğunu belirten Mustafa Varank, “Gelecekte Türkiye’nin kalkınmasında bu bölgeler sembol olacak” ifadesini kullandı. 6 özel endüstri bölgesinin sayısını arttırmayı hedeflediklerini de kaydeden Varank, şöyle devam etti: “Bugün itibariyle bu statüyü kazanmak adına bakanlığımıza 15 başvuru daha yapıldı. Bunları da değerlendirerek ülkemize daha fazla özel endüstri bölgesi kazandıracağız. Biz bu noktada büyük bir iddia ortaya koyarak ‘sıfır bürokrasi’ diyoruz. Yeni dönemde ÇED haricindeki tüm işlemler bakanlığımız üzerinden gerçekleştirilecebilecek. Ayrıca endüstri bölgelerinde yer alan tüm yapıları da emlak vergisinden muaf tutuyoruz.”

İSTANBUL İÇİN İLK

İstanbul’daki ilk özel endüstri bölgelerinin açılışının gerçekleştirildiğine değinen TESKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Sait Kılıç ise, yatırımın 12 milyar lirayı aşacağını söyledi. Bölgede 30 bin kişilik istihdam hedeflediklerini söyleyen Kılıç, “Cari açığa en az 700 milyon dolar katkı sağlayacak. Ülkemizin geleceği adına en önemli husus sanayiciye verilecek destektir” dedi. Kılıç ayrıca, 2005 yılında MÜSİAD’da Hasan Büyükdede ve dönemin MÜSİAD Başkanı Ömer Bolat’ın destekleriyle ortaya atılan özel endüstri projesinin bugün hayata geçtiğini belirtti.

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SANAYİ EKOSİSTEMİ OLACAK

Sanayicilerin kooperatif çatısı altında buluşacağına dikkat çeken ÖZAR Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Yavuz ise, şunları söyledi: “Sanayi ve endüstri kooperatifçiliğinin desteklenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bölgede bir sanayi ve Ar-Ge ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.”

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