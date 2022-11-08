Sanayiye güvenen kazandı: Yatırımcılar borsadan yüzde 102 oranında getiri elde etti

Kurlardaki oynaklığın iyice azalması, parasını dolar ve avro gibi yabancı paralarda değerlendirenleri kara kara düşündürüyor. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun attığı destekleyici adımların da etkisiyle TL, yabancı paralar karşısındaki direncini sürdürüyor. Borsadaki yüksek getiriye rağmen parasını yabancı parada kalmayı tercih edenler, kâr etmek bir yana son bir ayda zarar etti.

BİR AYDIR YERİNDE SAYIYOR

Son bir ayda dolar TL karşısında sadece 3 kuruş artarken, avro 5 kuruş geriledi. 7 Ekim’de 18,5758 olan Dolar/TL seviyesi, dün Kapalıçarşı serbest piyasada günü 18,5850'de tamamladı. Bir aydır yerinde sayan doların, alım satım komisyonu da hesaba dahil edildiğinde kazanmak bir yana yatırımcısına zarar ettirdiği görülüyor. Avroda da benzer bir tablo var. Geçen ayın ilk haftasında 18,50-18,60 TL arasında işlem göre avro, dolara göre daha hareketli bir görünüm arz etse de yatırımcısına kazandırmadı.

REKLAM

DOLARI SATAN BORSAYA GELDİ

Tasarruflarını üretim ve yatırımla büyüyen şirket hisselerinde değerlendirenler, son bir ayda yüzde yüksek kazanç elde etti. Yılbaşından bu yana yüzde 102 artış kaydeden BIST Sanayi Endeksi, 3 bin 404 puandan 6 946 puana yükseldi. Oluşan kazancın yüzde 25’i son bir ayda oluşması dikkat çekiyor. BIST Bankacılık Endeksi’nin son bir aydaki kazancı ise yüzde 14,5 oldu.

EN YÜKSEK KAZANÇ SANAYİ ENDEKSİNDE

Tasarruflarını hisse senetlerinde yatırmayı tercih edenler, ayna zamanda firmaların finansman ihtiyacını karşılamasına da katkı veriyor. Gıda, enerji, savunma sanayi, sivil havacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirket hisseleri, yatırımcılardan en çok ilgi gören ve en yoğun işlem görenler olarak öne çıkıyor. Borsa İstanbul Mali Endeksi geçen hafta yüzde 4,33 artışla 4.002 puana, Sanayi Endeksi yüzde 9,99 primle 6.943 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,67 kazançla 3.660 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,10 artışla 4.313 puana yükseldi.

REKLAM

YATIRIMCI SAYISI 2,9 MİLYONU AŞTI

Yakın zamana kadar büyük ilgi gören dolar ve avrodaki getirinin son aylarda sıfıra yakın olması, yatırımcıları borsadaki sanayi şirketlerine yöneltti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapan kişi sayısı 2 milyon 900 bini aştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre altı aydır üst üste artış gösteren borsadaki yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana 900 bin kişi arttı.

Şirketlerin toplam değeri katlandı

Yatırımcı ilgisinin artması borsada işlem gören 503 şirketin hisse senetlerinin fiyatını da artırırken şirketlerin değerini yükseltiyor. Borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri son bir yılda yüzde 120 civarında arttı. Kasım 2021’de 2,1 trilyon TL olan şirketlerin toplam değeri, 4,6 trilyon liraya çıktı. Döviz kurlarının yerinde saymasının yanısıra düşük faiz ortamı da borsaya ilginin artmasında etkili oluyor.

KKM ile başladı borsa ile sürecek

Yılbaşından bu yana Kur Korumalı Hesap uygulamasının etkisiyle TL’nin dolar ve avro gibi rezerv paralar karşısındaki kaybı sınırlı oldu. ABD ve Avrupa merkez bankalarının agresif faiz artışlarının etkisiyle oluşan güçlü dolar baskısına direnen TL’nin, bundan sonra ağırlıklı olarak borsanın yükselişinden güç alacağı belirtiliyor. Uzmanlar, Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi’ndeki yükseliş trendinin yıl sonuna kadar süreceğini belirtiyor. Dün tarihi rekorla 4 bin 300 sınırını aşan endeksin, 4 bin 500 ve 4 bin 700 eşiklerini rahatlıkla aşması bekleniyor.

EKONOMİ Bu kararlılıkla döviz stoku erir: Bankalardaki mevduat dağılımı TL lehine hızla değişiyor

EKONOMİ Döviz stokçusuna kredi yok