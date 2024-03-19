Sanayiye ham madde havuzu

İmalatını yaptığı ürünlerin tamamına yakınını yerli ham maddeler ile karşılamak isteyen Türkiye, Anadolu topraklarında üretilmeyen ürünler için çalışma başlattı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülen çalışma ile Türkiye'nin ihracatının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve uluslararası rekabetçiliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. İhracata dönük üretimde girdi olarak kullanılan ham madde ve ara mamulde dışa bağımlı olunan ürünlerin tespiti yapılacak. Söz konusu dışarıdan ithal edilen ham madde girdilerinin imalat sürecindeki maliyetlere etkisi ölçülecek ve daha sonrasında maliyetleri düşürme amaçlı çalışmalar gerçekleştirilecek.

İÇ PİYASA VERGİ İLE KORUNACAK

İmalatta kullanılan ve Türkiye’de bulunamayan ham maddelerin yanı sıra üretim kapasitesi sınırlı olan ve üreticinin ihtiyacını karşılayamayan ürünler için de çalışma yapılacak. Az bulunan ve üretimi sınırlı olan maddeler tespit edilerek üreticinin ham madde bulmasında zorluk yaşamaması için gerekli önlemler alınacak. Ayrıca bu ürünlere uygulanan ithalat vergileri ile ilave koruma önlemleri tespit edilecek ve gerekli ürünlerin tedarik zincirindeki yeri saptanacak.

AMAÇ DIŞARIYA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Bulunamayan veya az bulunan ürünleri tedarik zincirindeki yerinin saptanmasının ardından ham maddeler arasında Türkiye'de üretilebilecek maddelerin üretiminin başlatılması öngörülüyor. Bulunamayan ham maddeler için ek desteklerin sağlanmasıyla bu maddelerin bulunabilirliği artırılacak ve üretimde dışarıya bağımlılık en minimum seviyeye düşürülecek.











