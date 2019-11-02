Sanayiyi tasarım sırtlar

Günümüz ekonomik koşullarında tonlarca üretimin oluşturacağı değeri, katma değerli bir tasarım ile başarabilirsiniz. Bu nedenledir ki hemen her sektör kendi özgün tasarımının peşine düşmüş durumda. Tekstilde dünya liderlerinden olan Türkiye de bu alandaki katma değerli ürünlere yönelmiş durumda.

YENİLİKÇİ TASARIMA ÖDÜL

Bu amaçla, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından 8’incisi düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda özgün çalışmalar sergilendi. Yenilikçi tasarımlar ise ödüllendirildi

KENDİ TEMANI KENDİN BELİRLE

Bu yıl “Kendi temanı kendin belirle” temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreninin açılış konuşmalarını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç yaptı. Ödül töreninde konuşan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, “1995 yılında bir ürün için 9 gün bekleyen tüketici bugün aynı ürünü 24 saatte, üstelik de kişiselleşmiş tasarımla talep ediyor, günümüzde moda sektöründe en önemli trendlerin başında kişiye özel tasarım geliyor. Bu da tasarımın sektörün geleceği için önemini gösteriyor” dedi.

DEV FABRİKALAR YETMİYOR

Artık dev fabrikalar yapmanın yeterli olmadığını söyleyen Zeki Kıvanç, “Bu fabrikaların tüketici tercihlerine göre üretim yapmasını sağlamak gerekli. Özgün tasarımlar yapmak, tüketiciyi iyi tanımak, tüketicinin ruhuna dokunmasını bilen tasarımlar yapmaya ihtiyaç var” diye konuştu.

700 tasarımcı sektörle buluştu

Tasarıların kumaş haline gelinceye kadar uzun ve zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Zeki Kıvanç, şunları kaydetti: “Bugüne kadar düzenlediğimiz 7 yarışmayla 700’e yakın tasarımcıyı sektörle buluşturduk. Nitelikli tasarımcı yetenekli öğrencilerin arasından çıkar. Bugüne kadar moda tasarımı ile ilgili bölümlere öğrenciler yetenek sınavı ile alınıyordu ancak YÖK’ün bu yıl aldığı kararla adı geçen bölümlere merkezi yerleştirme ile öğrenci alınacak. Bu kararın doğru olmadığını düşünüyoruz. Yaratıcı yeteneklerin merkezi sınavla ölçülebileceğine inanmıyoruz ve YÖK’ün bu kararı gözden geçirmesini bekliyoruz.”

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