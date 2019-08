Satışlarda sıkı pazarlık

Her yıl Kurban Bayramı’ndan günler önce hareketlenmeye başlayan kurbanlık pazarlarında yoğunluk her geçen gün artıyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı çadırlarda fiyatlar büyükbaş için 7 bin 500 lira ile 38 bin lira, küçükbaş için ise bin 200 lira ile bin 800 lira arasında değişiyor. Kurbanlık arayanların bir bölümü fiyatların daha da düşeceğinin öngörüldüğü bayramın son gününü bekliyor. İstanbul’un en büyük kurbanlık satış noktası olan Sultangazi kurbanlık pazarında 3 bin 700 civarında hayvan satışa sunulurken, günün her saati çadırlarda pazarlık halindeki insanları görmek mümkün. İstanbul’da bu yıl 80 bine yakın büyükbaşın yanı sıra 1 milyon civarında da küçükbaş hayvan kesilmesi öngörülüyor.

Arkadaşlarımız Mesude Demirhan ve Burak Karaca Sultangazi kurbanlık pazarında fiyatları yerinde inceledi.

PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA

Pazarlardaki son durumu yakından görmek için Sultangazi Kurban Pazarının yolunu tutuyoruz. Alana girer girmez sıkı bir pazarlığın ortasında buluyoruz kendimizi. Uzun uğraşlar sonucunda büyükbaş hayvanını 9 bin 200 liraya satmaya razı olan Erdal Kurnaz ile satışlar üzerine konuşma fırsatı buluyoruz. Kurnaz, getirdiği 30 danadan sadece 8 tane kaldığını söylüyor. Bir çadırlık hayvanın daha Samsun'dan yola çıktığı bilgisini veren Kurnaz, kurbanlık fiyatlarının geçen sene ile aynı olmasına rağmen maliyetlerin yüksek olduğundan şikayet ediyor. Kurnaz, “Üç tane tosunum masraflara gitti. Bir torba yem geçen sene 52 liraydı, şimdi ise 85 lira. Para kazanamıyoruz" diyor.

3 BİN 700 KURBANLIK VAR

Alandaki hayvanların kontrolünü gerçekleştirilen veteriner hekim Muhammed Koç'a ilk olarak kontrollerin nasıl yapıldığını soruyoruz. Koç, süreci şöyle özetliyor: "Alanımızda iki farklı kontrol noktası var. Önce sayı ve evrak kontrolü yapıyoruz. Sonra içerde kontrollerimiz başlıyor. Tebliğ gereği kurbanlık vasfı taşımayan hayvanların üzerine mavi boya ile çizgi atılıyor. Bu hayvanların kulak küpesini ve fotoğraflarını burada yayınlıyorum. Alanda kurulu 237 çadır var. 179 tanesi dolu. Bundan sonra muhtemelen küçükbaş hayvan gelir. Çünkü cumartesi (yarın) 18.00 itibariyle alana girişleri kapatıyoruz. Dişi hayvanların gelmesi için geldikleri ilçelerde veteriner hekimlerimiz gebelik ve kontrollerini yapıyorlar.”

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurbanlıkta dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Muhammed Koç, şunları söylüyor: “Hayvanın akıntı durumu var mı? Ayağa kalkıp oturabiliyor mu? Gözlerinde bir akıntı kızarıklık var mı? Hepsini kontrol edebilecek. Neticede her hayvanın bir pasaportu var. Bütün hayvan satıcılarında bu alt nüsha var. İnsanımız her geçen yıl bu konuda biraz daha bilinçleniyor.”

Büyükbaş tercih ediliyor

Aydın Aydoğdu

Erzurum’dan 30 hayvan getiren Aydın Aydoğdu, bayrama kadar elindeki büyükbaşın hepsini satacağını tahmin ediyor. Bu sene hayvan sayısının az olduğunu söyleyen Aydoğdu, “Fiyatlar 12 bin liradan başlıyor 15 bin liraya kadar gidiyor. Şu an büyükbaş daha revaçta. İnsanlar küçükbaşa 2 bin lira vermektense büyükbaşı tercih ediyor” açıklamasında bulunuyor.

“Bu hızla gidersek yenilerini getiririz”

Barış Baran

Ağrı’dan gelen 21 yaşındaki Barış Baran, İstanbul’a toplamda 280 hayvan getirdiğini söylerken, şu ana kadar 67 hayvan sattığını ve bu hızla devam etmesi durumunda memleketinden yeni hayvanlar getireceğini belirtiyor. Fiyatların kendilerinde 8 bin liradan başlayıp 28 bin liraya kadar çıktığını vurgulayan Baran, çocuk yaşta bu işle uğraşmaya başladığını, hayvancılığın aileden gelen meslekleri olduğunu dile getiriyor. Baran, zincir marketlerdeki kurban satışına karşı olduklarını vurgulayarak, “Kurban Bayramı’nın güzelliği kurban pazarlarıdır. İnsanlar kurban pazarlarına gelmeli” ifadelerini kullanıyor.

Pazarın en pahalısı 38 bin liralık Kral

Besici Veysel Günal, satışa sunduğu “Kralsın Kral” isimli boğasını Sinop’tan getirmiş. Günal, boğasının 1 ton 460 kilogram ile pazarın en büyüğü olduğunu belirtiyor. Bu yıl pazara 27 büyükbaş hayvan getirdiklerini söyleyen Günal, “Kralsın Kral’ın fiyatı 38 bin lira. Tabii pazarlık payı var” ifadesini kullanıyor.

Alıcı kurbanlıkta ucuza kaçmasın

Muhterem Kılıç

Ordu’dan gelen Muhterem Kılıç ise, yaklaşık 100 tane küçükbaş hayvan ile kurban pazarında satış yaptıklarını aktarıyor. Giderlerinin yüzde 100 oranında arttığını söyleyen Kılıç, “Baktığınız zaman bizim de bu oranda zam yapmamız gerekiyor. Ama yapmıyoruz. Hayvanlarımızın fiyatları bin 200 ile bin 800 arasında değişiyor. Çok fazla kâr edemesek de hayvanımızı nakite çevirmiş olacağız” diyor. Alıcıların kurban alırken nelere dikkat etmesi gerektiğine de değinen Kılıç, şu bilgileri veriyor: “Hayvanların boynuzlarına dikkat edilmeli, ucuza kaçıp zayıf hayvanı almak yerine etine dolgun hayvanı almalı. Kuyruklarına dikkat edilmeli.”