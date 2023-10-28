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Ekonomi

Savunma istihdamı 100 bine koşuyor

Kararlı adımlarla yüzde 100 yerliliğe ilerleyen savunma sanayiinde buna paralel istihdam kapasitesi de artıyor.

Canberk Doğan
04:00 - 28/10/2023 السبت
Güncelleme: 01:28 - 28/10/2023 السبت
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Geçen yıl 81 bin kişiyi aşan sektörün istihdamı, 2024 yılı için 99 bin olarak öngörüldü. Savunma sanayiindeki çıtanın yükselmesi sonrası Türkiye’de hizmet vermeye başlayan ve işlerini büyüten şirketlerin personel ihtiyacının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıl bu alanda önemli bir çıkış yaşandı. 2022’de savunma sanayii alanında çalışan personel sayısı 81 bin iken, bu yıl rakamın 90 bini aşması bekleniyor. İstihdam edilen personel sayısının 2024’te de kademeli artışını sürdürerek 99 bine ulaşması hedefleniyor. Türkiye’de üretilen sistemler 2022 yılında yüzde 73,4 yerlilik oranına sahipken, bu oran 2023'te yüzde 80’e ulaştı. Savunma sanayideki sistemlerin yerlilik oranı gelecek sene yüzde 81’e çıkartılmak isteniyor.

Hedef 6,6 milyar $ ihracat

Bayraktar TB-2, Kirpi gibi pek çok savunma sanayii ürünü ile ihracat miktarını artıran Türkiye, 2022 yılında 4,4 milyar dolarlık dış satıma imza atarken, 2023’te bu rakamın 6 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Savunma sanayii ihracatı için gelecek yıla çizilen hedef ise 6,6 milyar dolar oldu.



#İstihdam
#Ekonomi
#BAYKAR
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