Savunma sanayisinde 'ihracat seferberliği'

Türk savunma sanayisinin, yurt dışı pazarlara açılmak için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ukrayna, Filipinler, Endonezya, Malezya ve Umman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeyle iş birliği geliştirilerek, "ihracat seferberliğine" hazırlandığı bildirildi.

AA Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Murat Ceran, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) tarafından düzenlenen

Savunma ve havacılık sanayisinin artık sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarına odaklanmanın ötesinde, yurt dışı pazarlara da açılma ve yayılma olgunluğuna ulaştığını belirten Ceran, son yıllarda ortaya çıkarılan ürün ve hizmetlerin birçok ülkede talep görmeye başladığını söyledi.

Ceran, ülke ekonomisinde dış ticaret dengeleri açısından önem taşıyan ihracatın, sektörün sürdürülebilirliği açısından da kritik önemde olduğunu vurguladı.

Uluslararası iş birliği ve ihracatın çok sayıda belirleyicisi bulunduğuna işaret eden Ceran, ülkelerin tedarik ihtiyaçları, firmaların iş geliştirme faaliyetleri, ürünlerin özellikleri, dış politika, finansman, gerekiyorsa ihracat lisansları, rakiplerin teklifleri ve daha birçok etkenin ele alındığı bir faaliyet yürüttüklerini dile getirdi.

"Dünyada yıllık ihracat hacmi 100 milyar dolar"

Ceran, tüm dünyada yıllık 1,7 trilyon dolarlık savunma harcaması yapıldığına dikkati çekerek, bunun 300 milyar dolarının ekipman alımına ayrıldığını, bu rakam içinde ihracatın payının yaklaşık 100 milyar dolara karşılık geldiğini bildirdi.

Murat Ceran, "İhracatta önde gelen 15 ülkeye bakıldığında, 3 lig olduğu görülüyor. Birinci ligde yer alan ABD ve Rusya toplamda sırasıyla 34 ve 22 milyar dolar ihracatla toplam ihracatın yüzde 50-60'ını yapıyor. İkinci ligde yer alan Fransa, Çin, Almanya, İngiltere gibi ülkelerin yıllık savunma ürünleri ihracatı 5-7 milyar doları buluyor. Türkiye ise İtalya, İspanya, Güney Kore, İsrail gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu üçüncü ligde yer alıyor. Bu ligde bulunan ülkeler 2-3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor" bilgisini paylaştı.

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"İhracatımız 6 yılda yüzde 61 arttı"

Ceran, Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansının her yıl ortalama yüzde 8-10 büyüme gösterip 2 milyar doları geçtiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Son 6 yılda Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 10,5 artarken, savunma ve havacılık sanayisi ihracatımız yüzde 61 artış gösterdi. 6 katı büyüme tüm ekosistem olarak ihracat alanında önemli çalışmalar yaptığımızın göstergesi. Bu çerçevede, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı olarak savunma ve havacılık sanayimizin ihracat ve iş birliği potansiyelinin artırılması için stratejik ve taktik seviyede çok sayıda faaliyet yürütüyoruz. Halen 130'un üzerinde ülkeye yönelik çalışma yapmaktayız. Aktif olarak 70'ten fazla ülkede 500'den fazla iş birliği ve ihracat konusunu takip etmekteyiz. 2018'de 70'e yakın resmi heyet düzeyinde ziyaret, 8'i milli katılım olmak üzere 16 uluslararası savunma sanayisi fuarına katılım, 17 iş birliği toplantısı, 4 devletten devlete antlaşma ile firmalarımızın iş geliştirme konularını sonuçlandırmaya yönelik görüşmeler gerçekleştirdik."

"Filipinler'e Atak, Endonezya'ya tank"

Asya ve Pasifik bölgesinde yeni açılımların ve anlaşmaların devam ettiğini aktaran Ceran, şu bilgileri verdi:

"Ukrayna'ya Baykar tarafından geliştirilerek üretilen Bayraktar insansız hava aracının (İHA) ihracat sözleşmesi imzalandı. Filipinler ile savunma sanayisi iş birliği alanında bir mutabakat muhtırası imzalandı. Geçen hafta da bu anlaşmanın yürürlüğüne ilişkin bir metin imzaladık. Bu ay veya gelecek ay, ilk planda 6 Atak helikopteri ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Endonezya ile 2015'teki IDEF'te imzaladığımız orta ağırlıkta tank geliştirilmesine ilişkin devletler arası anlaşmanın meyvelerini çok yakında toplamaya başlayacağız.

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AA Endonezya Savunma Bakanlığı söz konusu tankların seri üretimine yönelik bütçeyi planladığını bildirdi.

Ortak üretim yöntemiyle üretilecek olan zırhlı araçların dost ve kardeş Endonezya'da başarıyla hizmet edeceğini umut ediyorum. Pakistan'da MİLGEM ve Atak helikopteri satışlarına yönelik imzalar atıldı. Malezya'da yeni hükümetle ilişkilerimiz hız kazandı. Önümüzdeki dönemde hem deniz hem kara hem de hava platformlarında önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz."

"Katar'a İHA, Umman'a bot, Afrika ülkelerine zırhlı araç"

Ceran, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda savunma sanayisi firmalarının ihracatının artarak devam ettiğini söyledi.

Katar ile geçen yıl imzalanan 800 milyon dolarlık sözleşmeler kapsamında zırhlı kara araçları, İHA'lar, eğitim gemileri, sahil güvenlik botları gibi birçok sistem ve platformun teslimatlarının başarıyla sürdüğünü belirten Ceran, "Umman'da 2 tersanemiz başkanlığımızın girişimleriyle farklı metrajlarda bot ihalesini kazandı. Afrika açılımı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Senegal, Çad ve Burkina Faso'ya kara aracı ihracatı gerçekleştirdik. Bu bölgelerde savunma sanayisi ihracatımızı genel olarak devletten devlete yapılan anlaşmalarla yürütüyoruz." diye konuştu.

"Güney Amerika odakta"

Murat Ceran, Amerika ve Avrupa bölgelerinde ABD ve Almanya ile sivil havacılık ürünleri dahil, ihracat ve ithalat eksenli ilişkilerin öne çıktığını ifade etti.

İhracat tarafında askeri ve sivil havacılık yapısal parça üretimiyle ilerleyen ilişkileri savunma sanayisi alanında da derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Ceran, şunları kaydetti:

"Avrupalı müttefik ülkelerle savunma sanayisi alanında iş birliği içinde geliştirdiğimiz birçok platform projesi devam etmektedir. İngiltere ile Milli Muharip Uçak, Fransa ve İtalya ile hava savunma, İtalya ile helikopter geliştirme programlarında çalışmalarımız başarıyla sürüyor. Ayrıca Güney Amerika da 2019 için odağımızda yer almaktadır. Nisan ayında gerçekleştirilecek Brezilya'daki LAAD 2019 Fuarı'na milli olarak katılım sağlayarak bölge ülkelerinin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarındaki güncel durumu irdelemek ve Türk savunma sanayisi ürünlerinin fiyat performans olarak en uygun çözümler olduğunu göstermeyi hedefliyoruz."

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"Hedef ihracatta bir üst lige çıkmak"

Stratejik Durum Analizi ve 2023 hedefleri doğrultusunda dünyada bir üst lige (2. lige) çıkmaya yönelik yeni yol haritasını geliştirme çalışması yürüttüklerini vurgulayan Ceran, "Veri toplama işini, ihracatta önde gelen yaklaşık 30 firmayla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın çıktılarını firmalarımızla gözden geçireceğiz. Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir'in talimatıyla bu yılın ekim-kasım aylarında düzenlenmesi öngörülen Savunma Sanayii Şurası'nda ana başlıklardan birinin savunma sanayisi ihracatı olmasını planlamaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

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FOTOĞRAF 11 Gaziantep'te 3 kişi ile 30 metrekarede başlayan Develi'nin hikayesi, 107. yılında dördüncü kuşak aile üyeleri, bin çalışan ve kuşaktan kuşağa mirası sürdüren misafirleriyle devam ediyor. Halen Develi Restaurantları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Arif Develi’nin dedesi tarafından 1912 yılında Gaziantep'te kurulan Develi Restaurant, 1966 yılında İstanbul'un tarihi mekanlarından ve Develi'nin kalesi olarak nitelendirilen Samatya'ya taşındı. 6 yaşında mesleğe adım atan Arif Develi'nin çalışkanlığı ve titizliği sayesinde Develi adı bir efsane haline geldi. Bugün Samatya'da bir klasik haline gelen ve gurmelerin uğrak yeri olan Develi, Türk mutfağının zenginliğini, inceliğini en iyi şekilde yansıtıyor. Develi, Gaziantep mutfağı ile yetinmeyerek Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu yörelerinin farklı tatlarını da özenle sunuyor. Arif Develi'nin oğulları Ali ve Nuri Develi tarafından geleceğe taşınan Develi'de, Arif Bey’in öğretileriyle yetişmiş ve uzun yıllar bu çatı altında olan ustalar ve hizmet ekibi de mirasın diğer sahipleri olarak öne çıkıyor. İşletme, bir asrı aşan lezzetini 12 şubede müşterilerine sunmaya devam ediyor. Develi Restaurantları Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi, yaptığı açıklamada, 1912 yılında 3 kişi ile 30 metrekarede başlayan hikayeyi aynı başarıyla sürdürmek için uğraştıklarını ifade ederek, ilerleyen yıllarda yurt dışına da açılmak istediklerini söyledi. Şirketin 4. kuşak üyesi olarak, asırlık şirket olmanın, sunduğu avantajların yanı sıra kendilerine getirdiği sorumluluklar da olduğunu belirten Develi, şunları kaydetti: Üzerimizdeki çok büyük bir sorumluluk. Çünkü artık Develi, sadece Develi ailesinin bir markası değil, Develi'yi sevenlerin bir markası, burada çalışan arkadaşlarımızın bir markası... Ben akşamları restorana 4. kuşak olarak çıkıyorum ama insanlar da buraya 4. kuşak olarak geliyor. İnsanlar için Develi, restorandan daha fazlası... Kimi misafirimizin rahmetli babası, kiminin karısıyla ilk yemek yediği yer, kiminin üniversiteyi kazandığında ilk kutlama yaptığı yerdir. Akşamları bu gibi hikayeleri çok fazla dinliyoruz. Develi, insanlar için restoranın ötesinde, anılarına ev sahipliği yapan bir mekan... Bu, bizim için çok değerli. Nuri Develi, şirket geleneği olarak müşteri kelimesini kullanmadıklarını, mekana gelenlerin müşteri değil, misafir olduğunu ifade ederek, Develi evimiz. Onlar da bizim evimize gelen misafirler. Develi olarak misafir odaklı değil, personel odaklıyız. diye konuştu. Personelin kendileri için büyük önem taşıdığını kaydeden Develi, şöyle devam etti: Önce personel odaklıyız. Çünkü bizim aynamız, burada çalışan arkadaşlarımız... Öncelikle çalışanımıza değer veriyoruz. Onlar da burada çalışan gibi değil, burayı kendi evleri, kendi markaları gibi görüyorlar. Bu sevgiyi, buraya gelen misafirlere yansıtıyoruz. 100 yıllık marka olabilmek için işinizi hakkıyla yapmalısınız. Çalışanınıza ve misafirinize karşı dürüst olursanız çalışanınız da, misafiriniz de sizi sırtında taşıyarak uzun yıllar götürür. Üniversitede bitirme tezimi 'aile şirketlerinde kurumsallaşma' üzerine yazdım ve güzel bir slogan bulmuştum. Aile şirketleri, matematiksel işleme benzer. Birinci kuşak toplar, ikinci kuşak çarpar, üçüncü kuşak çıkarır, dördüncü kuşak böler. Biz dördüncü kuşağız ama Allah'ın izniyle amacımız, markayı bölen ya da çıkaran olmak değil, toplayan, hatta çarpan olmayı hedefliyoruz. Babası Arif Develi'nin 2 yaşında babasını kaybettiğini ve 6 yaşında çalışmaya başladığını anımsatan Nuri Develi, bu hikayenin arkasındaki kahramanın babası olduğunu söyledi. Develi, Arif Develi'nin küçük yaşlarda tepsi taşımaktan boynunun kısa kaldığını belirterek, şunları kaydetti: 22 yaşında İstanbul'a gelip tırnaklarıyla kazıyarak markayı bu noktaya getiren bir adamın oğlu olarak, bu matematiksel işlemde çıkaran ya da bölen olursam bunun hesabını veremem. Bayrağımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Biz kuşak çatışması yaşamadık. Babamız bizim yenilikçi ruhumuza, biz de onun hayat tecrübesine saygı duyuyoruz. Develi, kendini Develi yapan, geleneklerinden ve öz değerlerinden vazgeçmeyen ama yeniliği de her daim takip eden, hem gelenekçi hem yenilikçi bir firma. Develi Restaurantları Yönetim Kurulu Üyesi Develi, değişen teknoloji ve koşullarda insanların tercih edebilme ve alternatifleri görebilme şanslarının çok yükseldiğini ifade ederek, Fark yaratmayan, rekabet edemez. Artık fark yaratmanız lazım. dedi. Şirket olarak her geçen gün daha iyi olmanın zorunluluk olduğunu, artık bunun da yetmediğini belirten Develi, iyi olmanın yanı sıra tüketicinin ne istediğini iyi bilmek gerektiğini söyledi. Develi, değişen tüketici alışkanlıklarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Mesela, yakın zamanda Sevgililer Günü'ydü. Bundan 10-15 yıl önce Sevgililer Günü'nde sevgilinize 'gel seni kebapçıya götüreyim' deseydiniz sevgiliniz sizden ayrılırdı. Fakat biz bu Sevgililer Günü'nde bütün restoranlarımızda rezervasyonu bir gün önceden kestik. Kebap 'duygusal' oldu. Eskiden yeme-içme sektöründe iyi lezzet yeterliydi. Sonra Türkiye'de servise önem verilmeye başlandı. İyi yemek, iyi servis oldu ama artık bu da yetmiyor, iyi yemek, iyi servis, iyi ambiyans... Son yıllarda Türkiye'de ambiyansın öne çıktığını görüyoruz. O yüzden kendimizi yeniliyoruz. Nuri Develi, sosyal projelerde yer almaya önem verdiklerini, sektörün liderlerinden bir firma olarak sosyal projelere sırtlarını dönmek istemediklerini belirterek, Bundan dolayı çok mutluyuz. Mesela, masalarda kalan yemekleri ayrıştırıyoruz, bunları hayvan barınaklarına ulaştırıyoruz. İstanbul'da bunu ilk yapanlardan biri biziz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Gelen konuklarımız bu konuda çok destek oluyorlar. diye konuştu. Develi'nin 100. yılında dillere destan bir davet vermek yerine Gaziantep'te okul yaptırdıklarını hatırlatan Develi, Babam memleketine aşık bir adam. 12 tane restoran açtık ama bana sorarsanız bugüne kadar yaptığımız en anlamlı yatırımımız okuldu. dedi. Develi, Türkiye'de yeme içme sektöründe her zaman yeni trendlerin ön plana çıktığını belirterek, Şu an steak öne çıktı. Bir dönem fast food çok öndeydi. Biz çok şanslıyız. Çünkü kebap mutfağını sunuyoruz. Türk insanı ne olursa olsun dönüp dolaşıp kebap masasında tekrar buluşuyor. Çünkü özümüz bu. diye konuştu. Kullanılan ürünlerin kalitesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Develi, Satın alma toplantılarında prensibimiz, en kaliteli ürünü bulup onun pazarlığını yapmak. Bu restoranın kapısından kalitesiz ürün girmesin. İşinizi iyi yaparsanız karşılığını mutlaka alırsınız. Çok sevdiğim bir abim geçenlerde 'Hayatta insana bir tek işi ihanet etmez, ne verirsen onu alırsın' dedi. Çok doğru... ifadelerini kullandı. Nuri Develi, çok sık şirketi satın alma teklifleri geldiğini belirterek, Özellikle Arap dünyasından satın almak için kapımızı çalan çok oldu ama bizim için markanın bir rakamı yok. Bu markanın arkasında çok ciddi bir emek var. Marka bizim namusumuz. Bu babamızdan bize kalan bir miras, hatıra, değer... Bu yüzden satmayı düşünmüyoruz. dedi. Develi'de işveren-çalışan pozisyonundan ziyade aile ortamı bulunduğunu ifade eden Develi, Şirkette en yeni dediğimiz 15 yıllık... 30-35 yıldır bizimle beraber olan, 18 yaşında İstanbul'a gelip babamın yanında işe başlayan, bugün 'O bizim patronumuz değil, babamız' diyen kişilerle bu yola devam ediyoruz. Ben kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum. Onlara çok büyük minnet borcumuz var. Çalışanlarımız sayesinde buradayız. Bu markanın asıl sahibi biz değil, Develi'nin emekçileridir. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. şeklinde konuştu. 3 kişiyle başladı 12 şubede bin çalışan ile devam ediyor Gaziantep'te 1912 yılında 30 metrekare dükkanda 3 kişi ile başlayan, bugün "Develi'nin kalesi" olarak nitelendirilen Samatya'da 1966'da İstanbul yolculuğuna başlayan işletme, 12 şubede bin çalışanı ile lezzet yolculuğunu sürdürüyor. Türk mutfağının zenginliğini en iyi şekilde yansıtan Develi'nin mirasını, Ali ve Nuri Develi kardeşler geleceğe taşıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Enflasyonla topyekun mücadeleye destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılan ürünleri çeşitlendirerek, bugünden itibaren bakliyat ve elma satışına da başlayacak. Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya’daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi’nden temin edilecek. İlk kez satış noktalarındaki tezgahta yerini alacak elma ise 3 TL’den satılacak. Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktalarında, peşin ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tanzim satış noktalarında satışa sunulacak bakliyatların fiyatlarını açıkladı. İşte Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı fiyat ve ürün listesi: Nohut Kilosu 5,5 lira ( İki kiloluk paket ) Yeşil mercimek Kilosu 4,5 lira ( İki kiloluk paket ) Yerli osmancık pirinç Kilosu 6 TL ( 5 kiloluk paket ) Elma Kilosu 3 lira Her bir üründen tek paket satın alma hakkı veriliyor. Tanzim bakliyat satışı başlıyor Ankara ve İstanbul ve birkaç büyükşehirde sebze ile başlatılan tanzim satışlarına bugün itibarıyla nohut mercimek pirinç gibi bakliyat ürünleri ve elma da dahil ediliyor. Tarım Bakanı Pakdemirli, bugün tanzim bakliyat satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte tanzim bakliyatta fiyat ve ürün listesi: BiP'te paylaş

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