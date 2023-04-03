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Ekonomi

Schengen vizesi dijitale taşınıyor

Schengen vizelerinin pasaportlara basılması yerine dijital hale getirilmesi için önemli bir adım daha attıldı. Sahteciliğin önüne geçmesi beklenen dijital vize konusunda sunulan teklifin yasalaşması durumunda Schengen vizesi başvuruları bundan sonra dijital olarak internet üzerinden yapılacak.

Yasin Yılmaz
04:00 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Avrupa Birliği (AB), Schengen vizelerinin pasaportlara basılması yerine dijital hale getirilmesi için önemli bir adım daha attı. Sahteciliğin önüne geçmesi beklenen dijital vize konusunda, Avrupa Parlamentosu ile nihai yasal metin üzerinde müzakereler başlıyor. AB Komisyonu dijitalleşme için Nisan 2022’de özel bir teklif sundu.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Mevcut durumda pasaportlara yapıştırılan Schengen vizelerinin dijital olarak verilmesi öngörülüyor. Eğer Komisyonun teklifi yasalaşırsa Schengen vizesi başvuruları bundan sonra dijital olarak internet üzerinden yapılacak. Bunun için bir ‘vize başvuru platformu’ kurulacak. Tüm belgeler bu internet sitesi üzerinden dijital olarak yüklenecek ve vize ücretlerinin de bu siteden ödeneceği belirtildi. Sadece ilk kez başvuranlar, biyometrik fotoğraflarını yenileyecek, yeni pasaport sahipleri ise konsolosluklara veya vize merkezlerine gidecek. Vizeler dijital formatta, 2 boyutlu barkod şeklinde ve şifreli şekilde imzalanmış olarak başvuru sahibine iletilecek.



#Avrupa Birliği
#pasaport
#AB Komisyonu
#Schengen Vizesi
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