Ekonomi Sebze meyve bulaşık makinesine girdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sebze meyve bulaşık makinesine girdi

Almanya'nın Berlin kentinde bugün başlayan IFA teknoloji fuarına, Vestel çevre dostu ve günlük hayatı kolaylaştıran ürünlerle katılıyor. Bunlar arasında en dikkat çeken meyve - sebze yıkayan bulaşık makinesi ve suyun pH seviyesini artıran buzdolabı oldu.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Teknoloji devi Vestel ürünlerini Almanya'nın Berlin kentindeki IFA'da sergiliyor.
Teknoloji devi Vestel ürünlerini Almanya'nın Berlin kentindeki IFA'da sergiliyor.

Sebze ve meyvelerinizi bulaşık makinesinde yıkayıp, turşu kavanozunu buzdolabında vakumladığınızı düşünün. Peki ya bakterilerle savaşan çamaşır makinesi? Günümüz teknolojileri yerel ile globali birleştirirken günlük ihtiyaçları da düşünüyor. Teknoloji devi Vestel de yeni ve ihracatta öne çıkan ürünlerini Almanya'nın Berlin kentindeki IFA'da sergiliyor. Her yıl dünya teknoloji devlerini bir araya getiren IFA teknoloji fuarı bugün başladı.

8 YENİ ÜRÜN VİTRİNDE

Çevre dostu ürünlerle israfı önleme amacında olduklarını belirten Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, bu yıl fuarda 8 yeni ürünle yer aldıklarını söyledi.

SUYUN PH SEVİYENİ ARTTIRAN BUZDOLABI

Meyve ve sebze yıkayan bulaşık makinesi ile israfı önlemek istediklerini belirten Kaya, bu sayede yıkamada 4 kat tasarruf ve zaman kazanımı sağladıklarını söyledi. Bir hazne sayesinde suyun pH seviyesini artıran buzdolabı tasarladıklarını anlatan Kaya ayrıca, bakterileri sıfırlayan çamaşır makinesinin de ilgi gördüğünü dile getirdi. Bin metrekare alanda ürünlerini sergileyen Vestel, Berlin'de 29'ncu kez yer almanın gururunu yaşıyor.

  • Amaç çevreye dost teknoloji
  • Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya “Tüm faaliyetlerimizde Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda insanın, toplumun, gezegenin gelecekteki refahını temel alan sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizden fabrika ve tesislerimize, insan kaynağımızdan iş yapış şekillerine uzanan 360 derecelik bir sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.
  • Vestel’in çevre dostu teknolojileri
  • Vestel, evlerde su tasarrufunu artırmak için yeni bulaşık makinelerine sebze ve meyve yıkama özelliğini kazandırdı. Bir evde sebze yıkanırken yılda ortalama 18 ton su harcanıyor. Özellikle ıspanak, pazı, yeşillikler gibi topraklı gıdaları akan musluk altında yıkanmasının önüne geçecek yeni VegiWash bulaşık makineleri, meyvelerin ve sebzelerin yıkanmasını daha hijyenik, pratik ve ekonomik hale getiriyor. Meyveler ve sebzeler özel bir modüler hazneye yerleştiriliyor ve Vestel Bulaşık Makinesi, tüm hijyenik yıkama işini yerine getiriyor.


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