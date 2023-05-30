Seçimin ardından gözler kira düzenlemesinde

“Kira sorununun çözülmesi için öncelikle enflasyonun önlenmesi gerekiyor. Bunun dışında yeni konutların yapılması, öncelikle orta ve alt gelir grubuna yönelik sosyal konutların yapılması gerekiyor, bununla ilgili adımlar atıldı ve projeler açıklandı, ancak daha fazla yapılması gerekiyor. Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi, piyasayı daha da olumsuz etkileyecek. Şu an yüzde 25 sınırı olsa da, bu çok fazla uygulanmıyor ve mülk sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarını ortaya çıkarıyor. Kiracıyı çıkaramayan mülk sahibi mülkünü satılığa çıkarıyor, kiracı yine mağdur oluyor.”