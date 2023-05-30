Seçimin ardından gözler kira düzenlemesinde

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Yaşanan yoğun talep nedeniyle konut fiyatları ve kiralamalarda yaşanan astronomik artış ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi.
Şimdi gözler emlak ve kira fiyatlarındaki sorunun çözülmesi için atılması beklenen adımlarda.
Yüksek kiralar cep yakmaya devam ediyor
Emlak uzmanı İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Koçak kiralarda yaşanan sorunların kaynağına ve çözümüne yönelik açıklamalarda bulundu.
Koçak, “Kira sorununun çözülmesi için öncelikle enflasyonun önlenmesi gerekiyor” dedi.
"Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi, piyasayı daha da olumsuz etkileyecek"
Koçak, atılması gereken adımlar, çözümler ve kira artışındaki yüzde 25 sınırı hakkında şöyle konuştu:
- “Kira sorununun çözülmesi için öncelikle enflasyonun önlenmesi gerekiyor. Bunun dışında yeni konutların yapılması, öncelikle orta ve alt gelir grubuna yönelik sosyal konutların yapılması gerekiyor, bununla ilgili adımlar atıldı ve projeler açıklandı, ancak daha fazla yapılması gerekiyor. Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi, piyasayı daha da olumsuz etkileyecek. Şu an yüzde 25 sınırı olsa da, bu çok fazla uygulanmıyor ve mülk sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarını ortaya çıkarıyor. Kiracıyı çıkaramayan mülk sahibi mülkünü satılığa çıkarıyor, kiracı yine mağdur oluyor.”