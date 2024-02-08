Şehir hastaneleri Türkiye'yi üst lige taşır

Dünyanın en büyük 5 turizm organizasyonu arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'nın (EMITT), 27'ncisi TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Etkinliğe, çeşitli ülke ve Türkiye’nin turistik illerinden yoğun katılım sağlandı. Sektör liderlerini bir araya getirmek amacıyla çeşitli konferans oturumlarına ev sahipliği yapan fuarda, Dünya Sağlık Turizm Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, sağlık turizminin küresel etkileri ve iş birliği diplomasisine dair görüşlerini anlattı.

ASYA-PASİFİK BÖLGESİ LİDER

Savaşan'ın paylaştığı verilere göre; dünya genelinde medikal turizm market hacmi 2019'da 105 milyar dolar iken, 2023'te 120 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde sağlık turisti sayısı da 23 milyondan 27 milyona çıktı. Dr. Savaşan, önümüzdeki süreçte en fazla büyümenin Türkiye’nin de içinde bulunduğu Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşeceğini belirtti. Yüksek potansiyel taşıyan ülkelerin sırasıyla Türkiye, Tayland, Hindistan, Malezya ve Singapur olacağı bilgisini verdi. Dr. Ahmet Savaşan açıklamalarında, OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin hastane sayısı bakımından 9. sırada olduğunu ifade ederek, "Şehir hastaneleri projesi Türkiye'yi daha üst sıralara taşıyacak" dedi.

Hedef 8,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmak

Küresel sağlığı koruma ve geliştirme ekonomisi 2022'de 5.6 trilyon dolara ulaştı. 2027'ye kadar yıllık ortalama yüzde 16,6 büyüme öngörülüyor. 2027'de sektörün yaklaşık 8,5 trilyon dolar değerine ulaşması bekleniyor. Detoks, metabolizma hızlandırma ve SPA en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Bu alanda dünya genelinde 819 milyonun üzerinde seyahat yapıldı ve kişi başına yaklaşık bin 764 dolar harcandı.







