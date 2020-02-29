Şehitlerimizin etrafında kenetlendik

Türk iş dünyası, Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktasına yapılan saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcisi sivil toplum kuruluşu temsilciler, şehit düşen askerlerimiz için taziye mesajları açıkladı ve yaralı Mehmetçikler için şifa diledi. Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırının karşılıksız kalmayacağı vurgusu öne çıkarken, birlik ve beraberliğin en güçlü olması gereken zamanda olunduğuna dikkat çekildi. Türkiye’nin alacağı kararların destekçisi olduklarının mesajı verilen açıklamalarda, iş adamlarının ve iş dünyası temsilcisi STK’ların bulundukları platformlarda Türkiye'nin haklılığını savunacaklarının altı çizildi.

83 MİLYON KENETLENDİ

Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul iş dünyası olarak saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini ifade etti. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Avdagiç, "Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin" dedi. Mehmetçiğin kanının yerde kalmayacağını vurgulayan Avdagiç, 83 milyonun devlet ve askerin etrafında kenetlendiğine işaret ederek, bugün her zamankinden daha güçlü şekilde birlikte olunduğunu belirtti.

BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE HAREKET

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “İdlib'den gelen şehit haberleri millet olarak yüreklerimizi yaktı. Böylesi olağanüstü günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olacaktır” dedi. Sabır, dayanışma, ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutmanı önemine dikkat çeken Bahçıvan, “Şehitlerimiz için Allah’tan Rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah şehitlerimizin ailelerine, sevenlerine ve milletimize sabır versin, görevleri başında olan Mehmetçiğimizi korusun, yardımcısı olsun” diye konuştu.

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BEDELİ MİSLİYLE ÖDETİYORUZ

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti: "Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı göreceklerine dair en ufak bir kuşkum yok. Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun."

ORDUMUZ GEREKENİ YAPAR

Abdurrahman Kaan

Rejim Güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifa dileyen Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Rejimin Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı, Şanlı Türk Ordusu’nun gerekeni yapacağından şüphemiz yoktur. Devletimizin ve milletimizin menfaatleri gözetilerek alınacak her kararda devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz.”

MEHMETÇİĞİN HAKKI ÖDENMEZ

İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, şehit düşenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu. Mehmetçiğin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirten Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Omuzlarımızdaki sorumluluğun her daim bilincinde olacağız. Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa; vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz.”

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TÜRKİYE BARIŞ İÇİN BÖLGEDE

Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, şehit haberlerinin herkesin yüreğini dağladığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Suriye’de barışı tesis etme misyonunu üstlenmiş olan Türk askerlerine karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. ATO olarak her konuda devletimizin milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.”

HEP BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir ülke olduğuna dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Mübarek kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz milletimize Yüce Allah’tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TEK BAŞINA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da, açıklamasında; “İş dünyası olarak devletimizin, milletimizin ve askerimizin koşulsuz, şartsız yanında olduğumuzu belirtir, şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, ailelerine sabırlar dileriz” ifadesini kullandı. Suriye’de güvenliğin ve muhtemel büyük göç dalgasının sadece Türkiye’nin sorunu olmaması gerektiğini belirten Aydın, “BM, NATO, AB sahada bu mücadeleye ortak olmalıdır. Aksi takdirde bu büyük göç dalgasının ve insanlık dramının yükünü tüm kesimler yüklenmelidir” dedi.

MAZLUMLAR İÇİN MÜCADELE

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) tarafından yapılan açıklamada ise, “İdlib’in 33 şehidine Rabbimizden rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar niyaz ediyoruz. İnsani dramları yok etmek, mazlumlara yardımcı olmak, insanların yurtlarından çıkarılmasına mani olmak amacıyla verdiğiniz mücadele kutlu, şehadetiniz mübarek olsun. Rabbimiz şehadetinizi kabul etsin” ifadeleri kullanıldı.