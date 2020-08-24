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Ekonomi Sektörde işler normale döndü Kiralık filo virüsü yendi
OTOMOTİV

Sektörde işler normale döndü: Kiralık filo virüsü yendi

Aktif büyüklüğü 30 milyar TL olan operasyonel araç kiralama sektörü pandemiyi yenerek eski günlerine döndü. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Daralmanın toparlandığını gözlemliyoruz. Yılsonuna kadar 15-20 bin adet yeni araç alımı yapmayı ve yılı 6 milyar TL üzerinde yatırımla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliği ile hazırladığı 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine ait ‘TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’nu açıkladı.

SEKTÖR 6 AYDA 14.900 ARAÇ ALDI

Rapora göre, Türkiye’de yeni otomobil satışları 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30,2 oranında artarken, operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılının ilk yarısında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,3’ü olan 14 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 2,6 milyar TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar TL oldu. 2019 yılı sonuna göre yüzde 8,2 oranında daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı da toplamda 255 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Sektör, 2019 yılını 279 bin adetlik araç parkıyla kapatmıştı.

FİLODA ASLAN PAYI RENAULT’NUN

TOKKDER raporuna göre, yılın ilk yarısında Renault yüzde 26,2’lik payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13,6 ile Fiat, yüzde 11,9 ile Volkswagen ve yüzde 10,9 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 50,3 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf (C segmenti) araçlardan oluşurken, küçük sınıf (B segmenti) araçlar yüzde 26,7 ve üst orta sınıf (D segmenti) araçlar 13,4 pay aldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki pazar payını da her geçen gün artıran SUV araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 5,4’e yükseldi. Ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 91,3’ünü dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 64,2 oldu.

SÖZLEŞME SÜRESİ 30-42 AY ARASINDA

Rapordaki verilere göre, Türkiye’de satılan yeni otomobillerin önemli bir kısmını satın alan operasyonel kiralama sektörü 2020 yılında da ülke ekonomisine ciddi bir vergi girdisi sağladı. Geçtiğimiz sene yaklaşık 3 milyar TL vergi ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan süreçte yaklaşık olarak 1,4 milyar TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü. TOKKDER raporunda dikkat çeken bir diğer önemli unsur ise sektördeki sözleşme süreleri oldu. Buna göre, Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 57,4’ünü 30- 42 ay süreli sözleşmeler oluşturdu. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 16,4 ile 18-30 aya arası sözleşmeler olurken 43 ay ve üzeri sözleşmeler yüzde 16,2 oranında tercih edildi.

Kiralık araçlar avantajı koruyor

İnan Ekici
  • Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Kovid-19 salgını sonrası verimlilik çok daha önemli hale geldi. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilmesine rağmen araç kiralama satın almaya kıyasla her zaman daha avantajlı. Pandemide yaşanan daralmanın son 3 ayda toparlandığını gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,1 olan daralma, ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Yılın geri kalanında da dengeli bir seyir olacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda, yıl sonuna kadar 15-20 bin adet civarında daha yeni araç alımı yapacağımızı tahmin ediyor ve 2020 yılını 6 milyar TL’nin üzerinde yatırımla kapatmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.

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