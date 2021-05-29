Sektörel kalkınmaya güçlü destek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki kalkınma projelerine destek veriyor. Kimi zaman bölgesel kalkınma kimi zamanda farklı sektörlerin gelişimine yönelik programlarla öne çıkan kurum, ülkemizde özel sektör ile işbirliği konusunda da öncü adımlar atıyor.

YEREL GİRİŞİM EKONOMİSİ İÇİN

UNDP Türkiye desteklediği projeler aracılığıyla Türkiye’de sürdürülebilir ekonominin gelişmesine de öncülük etmeyi amaçlıyor. Bu konudaki girişimlerden biri de sürdürülebilir turizmi geliştirerek, turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, turizmin yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına ve ev sahipleri ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine olan katkısını artırmayı hedefliyor.

AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Kurum bu amaçla, turizm şirketi Jolly ile önemli bir anlaşmaya gitti. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin zengin mirasını gelecek nesillere bırakmak için “Mirasım Türkiye” kampanyasını başlatan Jolly, duyurduğu bu yeni iş birliği ile sürdürülebilir turizm ile ilgili çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Mirasım Türkiye kampanyası çerçevesinde sürdürülebilir turizm alanında yöre halkında, çocuklar ve ailelerinde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Proje ortakları birlikte yürütülecek bu faaliyetler kapsamında doğal ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını ve böylece Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sunmayı hedefliyor.

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GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ İLE HEDEFE ODAKLANDIK

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar toplantıda yaptığı konuşmada “Bugüne kadar Türkiye’nin bu zengin mirasının tanıtımı için çalıştık. Ama biliyoruz ki sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve korunması için üzerimize düşen çok şey var. Bu sebeple UNDP ortaklığıyla sürdürülebilir turizm alanında farkındalık oluşturmak amaçlayan uzun soluklu bir yolculuğa başladık” diyerek bu yeni iş birliğini duyurdu.

SEKTÖRLERE KATKI

UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “UNDP Türkiye olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için turizmi kilit bir aktör olarak görüyor ve sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesi yolunda yenilikçi yaklaşımlar ve güçlü ortaklıkları önemsiyor ve destekliyoruz. Bu amaç doğrultusunda Mirasım Türkiye çatısı altında kurduğumuz yeni iş birliği ile Türkiye’de çevresel ve kültürel değerlerin korunmasına ve yerel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

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