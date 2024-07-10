Selamibey ve Aytenabla'ya tam not

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen 'Selamibey' ve 'Aytenabla' isimli yerli buğday tohumlarını tanıttı. Ankara Gölbaşı ilçesinde düzenlenen yerli ve milli buğdayların hasat ve tanıtım programına katılan Yumaklı, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olarak ıslah edilen ve ıslah edilen kişilerin ismini alan Aytenabla ve Selamibey tohumları ile birlikte 150 tarla bitkisi çeşidi geliştirdiklerine vurgu yaptı, "Bunlardan 104'ü milli çeşit listesinde. Türkiye'deki sertifikalı tohumun yarısı bu kapsamda karşılanıyor" dedi.
725 KİLOGRAMA KADAR VERİM
Hasadı gerçekleştirilen tohum çeşidi Selamibey'in çiftçilerden tam not aldığını söyleyen Yumaklı, "Bugün burada hasadını yaptığımız Selami Bey çeşidimiz, kuru şartlarda 450 ile 500 kilogram arasında, sulu şartlarda ise 600 ile 725 kilogram arasında verim verebilen çok önemli bir tohum. Yine aynı şekilde buna benzer bir tohum çeşidi de 'Aytenabla' çeşidi. Bu her iki çeşidimizin de ülkemiz için çiftçimiz için hayırlı olması diliyorum"şeklinde konuştu.
6 yılda hazır hale geldi
Modern ıslah yöntemleriyle 12-15 yılda ıslah edilen tohum çeşitleri, Dr. Ayten Salantur tohumuyla 6 yıl kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirildi. Enstitü, ıslah süresini kısaltıcı yönde iklim değişikliğinin etkilerine karşı çalışmalarını devam ettirerek bu süreyi daha da kısaltmayı hedefliyor.