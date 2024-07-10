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Ekonomi

Selamibey ve Aytenabla'ya tam not

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ıslahı biten yeni tohum türleri Selamibey ve Aytenabla'yı tanıttı. Yumaklı, çiftçilerce yapılan denemelerde tohumların tam not aldığını vurguladı. Yeni tohumlar kuru şartlarda dönüm başına 450 ila 500 kg, ıslak havalarda ise 600 ile 725 kilogram arasında verim sağlıyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:08 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ayten Salantur, İbrahim Yumaklı, Selami Yazar .
Ayten Salantur, İbrahim Yumaklı, Selami Yazar .

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen 'Selamibey' ve 'Aytenabla' isimli yerli buğday tohumlarını tanıttı. Ankara Gölbaşı ilçesinde düzenlenen yerli ve milli buğdayların hasat ve tanıtım programına katılan Yumaklı, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olarak ıslah edilen ve ıslah edilen kişilerin ismini alan Aytenabla ve Selamibey tohumları ile birlikte 150 tarla bitkisi çeşidi geliştirdiklerine vurgu yaptı, "Bunlardan 104'ü milli çeşit listesinde. Türkiye'deki sertifikalı tohumun yarısı bu kapsamda karşılanıyor" dedi.

725 KİLOGRAMA KADAR VERİM

Hasadı gerçekleştirilen tohum çeşidi Selamibey'in çiftçilerden tam not aldığını söyleyen Yumaklı, "Bugün burada hasadını yaptığımız Selami Bey çeşidimiz, kuru şartlarda 450 ile 500 kilogram arasında, sulu şartlarda ise 600 ile 725 kilogram arasında verim verebilen çok önemli bir tohum. Yine aynı şekilde buna benzer bir tohum çeşidi de 'Aytenabla' çeşidi. Bu her iki çeşidimizin de ülkemiz için çiftçimiz için hayırlı olması diliyorum"şeklinde konuştu.

6 yılda hazır hale geldi

Modern ıslah yöntemleriyle 12-15 yılda ıslah edilen tohum çeşitleri, Dr. Ayten Salantur tohumuyla 6 yıl kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirildi. Enstitü, ıslah süresini kısaltıcı yönde iklim değişikliğinin etkilerine karşı çalışmalarını devam ettirerek bu süreyi daha da kısaltmayı hedefliyor.


TÜİK Başkanı'ndan enflasyon mesajı: Şirketler fahiş karlar elde ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında enflasyon sepetindeki madde fiyatlarının neden açıklanmadığı, diğer kuruluşlarca yayımlanan endeksler ile farklılıklar, fiyat artışlarına etki eden faktörler gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Enflasyondan bağımsız şirket karlarına bağlı bir fahiş fiyat artışı var.' diyen Çetinkaya "Çetinkaya, dünyada enflasyon nasıl hesaplanıyorsa Türkiye'de de öyle hesaplandığını belirterek, "TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) arasında oluşan fark da sadece Türkiye'ye özgü değil." diye konuştu. Çetinkaya, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında enflasyon sepetindeki madde fiyatlarının neden açıklanmadığına ilişkin ise "Dünyanın hiçbir yerinde açıklanmıyor" ifadelerini kullandı.


#Tarım
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#Ekonomi
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