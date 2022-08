Serada hedef rekor üretim

Seralar, tam kapasite kış üretimi için hazırlanıyor. Kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukların en az düzeye indirilmesini hedefleyen hükümet Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi aracılığıyla sera yatırımlarının artırılması kararını aldı. Hükümetin çalışmalarına ek olarak üreticiler de ülke genelinde kapasite artırımına gidiyor. Yeni Şafak, kış sofralarını donatacak sebzeler için ilk hazırlıkların yapıldığı seraları yerinde inceledi, üreticinin nabzını tuttu.

TOPRAKLAR POŞETLENİYOR

Seraların bir kısmında üretim devam ederken diğer bir kısmında ise topraklar poşetleniyor ve dinlenmeye bırakılıyor. Üreticilerin söylemlerine göre, bekletilen ve poşetler ile sarılan toprak nemi içinde hapsettiği için kış aylarında daha verimli hale geliyor. Ayrıca bu yıl içerisinde ortaya daha çok çıkan ve ürünlerin yapraklarını yiyen tuta kelebekleri için de bir önlem olarak naylon ile sarma tekniğinin kullanıldığı belirtiliyor.

HER ALANI SERA YAPTIK

Ailesiyle birlikte ekili alanlarını bu yıl yüzde 50 artırdığını belirten üretici Uğur Özcan, “Evimizin önünde kullanabileceğimiz, devletin izin verdiği her alanı sera haline dönüştürdük. Adım atılacak yer kalmayana kadar her noktada üretimlerimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi. 3 dekardan büyük sera projelerine 2 milyon TL üst limite kadar yüzde 50 hibe desteğinden faydalanarak üretimlerini 2 katına çıkardıklarını belirten sera sahibi Sevilay Can ise “Yeni alınan destekleme kararları ile birlikte üretimlerimizi daha da artıracak destekler oluşacağını düşünüyorum. Sera üreticileri olarak üretim noktasında bu yıl yeni rekorlar kırılacağına inancımız tam” diye konuştu. Can, hem verilen destekleri boşa çıkarmayacaklarını hem de kışın herkesin sofrasına uygun fiyatlı ürünlerin ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi. Can, üretimden satış evresine kadar olan süreçteki gereksiz aracıların sistemden çıkarılması halinde ürünlerin fiyatlarında yüzde 30 üzerinde bir düşüş olacağına vurgu yaptı.

Uğur Özcan

Kavurucu sıcakta üretim