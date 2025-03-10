Serbest bölge ihracatında hedef 12.5 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'deki 19 serbest bölgede, 520'si yabancı sermayeli olmak üzere toplam 2 bin 89 firma faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 90 bin kişinin istihdam edildiği bu bölgelerde, bugüne kadar 2,9 milyar doları yabancı girişim olmak üzere 7 milyar doların üzerinde özel sektör yatırımı bulunuyor. Serbest bölgelerde gelinen son noktaya ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu bölgelerin katma değer üreterek, Türkiye'yi küresel ekonomide daha güçlü bir konuma taşıdığını söyledi.

DIŞ SATIM 4 YILDA YÜZDE 60 ARTTI

Serbest bölgelerin 2002'de 2,3 milyar dolar, 2020'de 7,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Bolat, bu bölgelerin son 4 yılda ihracatını yüzde 60 artırdığını belirtti. Söz konusu bölgelerin geçen yıl itibarıyla 4,1 milyar dolar ticaret fazlası verdiğini anımsatan Bolat, yapılan ihracatın ise 2024'te 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Bolat, serbest bölgelerde önceliğin katma değerli üretim, istihdam ve ihracat olduğuna işaret ederek, bu bölgelerden geçen yıl yapılan ihracatta orta ve yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 47,7'ye, yüksek teknolojili ürünlerin payının ise yüzde 8,3'e yükseldiğine dikkati çekti.

YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMINA AĞIRLIK

Serbest bölgelerin ihracatında bu yıla ilişkin hedeflere de değinen Bolat, "serbest bölgeler şehri" olarak nitelendirdikleri İzmir'de, 18 Mart 2024'te üçüncü serbest bölgenin faaliyete açıldığını anımsattı. Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde yaklaşık 2,2 milyon metrekare Hazine arazisinin yerli ve yabancı yatırımcıların istifadesine sunulduğunu bildiren Bolat, "Bu bölgenin tam doluluğa ulaşmasıyla yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamasını, 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmesini amaçlıyoruz. Yine İzmir'de dördüncü serbest bölgemiz olacak Menemen Serbest Bölgesi'nin de kuruluş çalışmalarında belirli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında, serbest bölgelerin ihracatının 12,5 milyar doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

KALKINMAYA KATKI SUNUYOR

Özel sektörün talebi doğrultusunda yapılan başvurularla yeni serbest bölgelerin açılabildiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: "Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, ülkemizin dış ticaretine ve kalkınmasına katkı sağlayacak yeni serbest bölgeleri kurmayı amaçlıyoruz. Kara, demir ve deniz yolu güzergahlarına yakın yerlerde, serbest bölge kurulma potansiyeli yüksek arazilerin tespitine yönelik gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Yeni serbest bölge kuruluş çalışmalarının yanı sıra mevcut serbest bölge sınırlarının genişletilmesi için çalışıyoruz. Serbest bölgelere yüksek teknoloji alanlarında doğrudan yabancı yatırımların çekilmesini, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını, yeşil ve döngüsel ekonomiye katkının artırılmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik yeni politikalar belirledik. Serbest bölgelerimizin daha modern ve rekabetçi altyapı imkanlarına kavuşturulması amacıyla gerekli adımları atıyoruz."

Finansman maliyetleri düşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen "MÜSİAD Geleneksel İftar Programı"nda yaptığı konuşmada ise ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) son 20 ayın, gıda ürünleri enflasyonunun ise son 3 yılın en düşük rakamlarına gerilediğini belirten Bolat, "Allah'ın izniyle hep birlikte göreceğiz, yaza doğru gerileme olacak. Yazın enflasyondaki gerileme biraz daha hızlanacak. Gerek enflasyondaki gerileme gerekse finans maliyetlerindeki gerilemeyle beraber dengeli büyüme göreceğiz. Türkiye ekonomisi istikrar içinde büyümeye devam ettikçe önümüzdeki aylarda ve yazın işsizlik rakamı 3 milyonun da altına gelecek" diye konuştu.







