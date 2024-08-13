Serbest bölgelerde iş birliğiyle avantajlı ticaret

Üreticilere ve yatırımcılara çeşitli ayrıcalık ve teşvikler sunan serbest bölgeler alanında bu yıl sonuna kadar 3 ülke ile anlaşma imzalanacak. Bu kapsamda Güney Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan ve Ürdün ile yapılacak anlaşmalar ile Türkiye'nin bu ülkeler ve ortaklarıyla ticareti kolaylaşacak. 2024 yılı başından bu yana İran ve Kuveyt ile imzalanan anlaşmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalamıştı. Bulundukları coğrafyada ticari anlamda önemli konumda olan 3 ülke ile yapılacak serbest bölgeler anlaşmasını yine Cumhurbşakanı Erdoğan'ın imzalaması bekleniyor.