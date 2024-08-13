Serbest bölgelerde iş birliğiyle avantajlı ticaret

Üreticilere ve yatırımcılara çeşitli ayrıcalık ve teşvikler sunan serbest bölgeler alanında bu yıl sonuna kadar 3 ülke ile anlaşma imzalanacak. Bu kapsamda Güney Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan ve Ürdün ile yapılacak anlaşmalar ile Türkiye'nin bu ülkeler ve ortaklarıyla ticareti kolaylaşacak. 2024 yılı başından bu yana İran ve Kuveyt ile imzalanan anlaşmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalamıştı. Bulundukları coğrafyada ticari anlamda önemli konumda olan 3 ülke ile yapılacak serbest bölgeler anlaşmasını yine Cumhurbşakanı Erdoğan'ın imzalaması bekleniyor.
YAKIN COĞRAFYALARA ERİŞİMDE KOLAYLIK
İmzalanacak anlaşma sayesinde ihracatçılar vergi avantajları, kar transferi, serbest dolaşım belgelerinin temini, enflasyon muhasebesi, yerli ve yabancı tüm pazarlara erişim, azaltılmış bürokratik prosedür, her türlü ticari ve sınai faaliyete uygun ve ucuz altyapı, tedarik zinciri gibi imkanlardan yararlanabilecek. Böylece Afrika kıtası, Asya ve Körfez temsilcisi ülkelerle yapılacak anlaşma hızlı ve kolay ticaretin yapılmasını sağlayacak.
YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMINA ÖNCELİK
Söz konusu anlaşmalar sayesinde ilgili ülkelere gerçekleştirilecek ticaretlerde yüksek teknoloji ihracatı öncelenecek. Özellikle serbest bölgelere yüksek teknoloji içeren yatırımların çekilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, yeşil ve döngüsel ekonomiye katkının artırılmasına yönelik politikalar izlenecek.
İLK 5 AYDA 5 MİLYAR DOLARI AŞAN FAYDA
Serbest bölgelerden yurtdışına yapılan satışlar 2024'ün ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artarak 5 milyar doları aştı. Ayrıca bin 569’u yerli, 533’ü yabancı toplam 2 bin 102 firma faaliyet gösterirken 95 bin 804 kişi serbest bölgelerde istihdam edilerek ihracat artışına fayda sağladı.