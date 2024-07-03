Serhat Saat 60'tan fazla ülkeye ulaştı

Yaklaşık 60 yıl önce temelleri atılan ve 1989 yılında markalaşarak küresel pazara açılan Serhat Saat, kurucusu Ali Güner'in 1993 yılında Hong Kong'a yaptığı stratejik ziyaretle bugünkü üretim ağının temellerini attı. Çin’de kurduğu fabrikanın yanı sıra İstanbul, Hong Kong, San Diego ve Çin ofisleri ile dünya pazarına yayılan marka, Türk saatçiliğini uluslararası arenada temsil etmeye başladı. Satışını üstlendiği DAVİD GUNER, DİCE KAYEK, RMS ZEİTMEİSTER, TOMS, WİTHFİT markalarının yanı sıra 40'dan fazla yerli ve yabancı markaya saat üreten firma dakikada 1, yılda ise 600 bini aşkın saat üretim kapasitesine ulaştı.

BİNDEN FAZLA BAYİYLE HİZMET VERİYOR

Şirket, bugün dört ülkede faaliyet gösteren ofisleri ile 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye içinde 1.000’den fazla bayide, 100’den fazla çalışanı bulunan firma, Türkiye saat endüstrisine katma değer katmaya devam ediyor. Firma, dünya genelinde tanınan markalar oluşturmanın yanı sıra Türk saatçiliğinin uluslararası alanda bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda, üretim ve ihracat kapasitelerini sürekli olarak artıran Serhat Saat, pazar payını artırmak adına yatırımlarına da aralıksız devam ediyor.

TÜRKİYE’DE 200 MİLYON LİRALIK TESİS YATIRIMI

Serhat Saat, Türkiye'nin saatçilik sektörünü geliştirerek hem üretim hem de markalaşma anlamında önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Firmanın alt iştiraki olan Saatsan Saat Sanayi AŞ firması ile Ankara Ayaş'ta kurduğu Türkiye’nin ilk yerli seri saat üretim tesisi, kademeli olarak 200 milyon TL'lik bir yatırım planıyla hayata geçirildi. Bu tesiste, 35 kişilik bir ekiple birlikte, bir bölümünde mahkûmların da çalıştığı bir sosyal sorumluluk projesi yürütülüyor. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük yedek parça deposunda, üretilen deri kordonlar ve diğer saat parçaları dünya pazarına sunuluyor.

Saat dışı ürünlerde lisanslama yapıyor

Türk saatçiliğini küresel sahada başarıyla temsil eden Serhat Saat, sahibi olduğu 30’dan fazla markayı Serhat Saat lisans çatısı altında toplayarak Romanson, Polo Design ve Brabus gibi markaların saat dışındaki ürün gruplarını lisanslıyor. Dakikada 1, yılda 600 binden fazla saat üreten; ‘Dünyanın Saatini Üretiyoruz’ mottosuyla yatırımlarına devam eden Serhat Saat Türkiye ve Çin'deki üretim tesisleri ile de dünya saat endüstrisinde önemli oyunculardan biri olma iddiasını her geçen gün güçlendirerek sürdürüyor.







