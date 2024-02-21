Sermayeye dokunmadan enerji tasarrufu

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası sözleşmeler çerçevesinde pek çok ülke karbon nötr ekonomiye geçiş için politika ve hedeflerini açıklıyor. Bu anlaşmalar, iklim değişikliğinin etkilerini azaltırken ticareti de yeniden şekillendiriyor. Üreticiler temiz ve çevreci ürünlere yönlendiriyor.

Üretimde bu dönüşümü gerçekleştirmek ve emisyonu azaltmak için ise Türkiye’nin 2024-2030 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda da yer aldığı üzere enerji verimliliği kritik rol üstleniyor. Öyle ki Türkiye, 2030’a kadar yalnızca enerji verimliliği ile enerji tüketimini yüzde 16 azaltarak 100 milyon ton emisyon azaltımı hedefliyor.

Sanayide 7 milyar $ yatırım gerekiyor

ESCON Enerji’nin CEO’su Onur Ünlü, enerji verimliliğinin en yeni, temiz ve ucuz enerji kaynağı olarak görüldüğünü belirtti. Onur Ünlü ayrıca, Türkiye’nin 2030’a kadar 100 milyon ton emisyon azaltımı hedefine ulaşması için bu tarihe kadar yapılması planlanan toplam 20 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık 7 milyar dolarının sanayide olması gerektiğini vurguladı.

Tüketim yarı yarıya azaltılabilir

İşletmelerde enerji verimliliğine yönelik farkındalık artsa da özellikle KOBİ’ler, bu yatırımların önündeki en büyük engeli finansman maliyetleri olarak görüyor. Oysa Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) ile işletmeler sermayelerine dokunmadan, kredi çekmeden yani sıfır bütçe ile işletmelerinde enerji verimliliğini ve tasarrufunu artıran projeleri hayata geçirebiliyorlar. 2008 yılında Türkiye’deki ilk EPS’yi yapan ESCON Enerji’nin CEO’su Onur Ünlü, EPS’yi şu sözlerle anlattı; “EPS kapsamında projenin maliyetini enerji hizmet şirketi olarak biz üstleniyoruz. Dolayısıyla işletmeler, teknoloji, uygulama ve finansman risklerinin hiçbirini almıyor ve gelecekte yapacakları tasarruftan vermeyi taahhüt ettikleri pay ile işletmelerini enerji verimliliği yüksek hale getirebiliyorlar. Enerji verimliliği kapsamındaki yatırımlar ile KOBİ’ler enerji tüketimlerini yüzde 20 ila 50 arasında azaltabilir.”







