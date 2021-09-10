​Serveti sermaye yaptık: Daha çok yatırım, üretim ve istihdam

İş dünyasının en etkin sivil toplum kuruluşu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (MÜSİAD) mevcut Başkan Abdurrahman Kaan’ın görev süresi yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek 26. Olağan Genel Kurul’da koltuğunu halefine devredecek Genel Başkan Kaan, 4 yıllık başkanlık süresinin son röportajını Yeni Şafak’a verdi.

FAİZE BULAŞMADAN ÜRETİM

Haziran 2017’de devraldığı genel başkanlık görevi boyunca Türkiye ve dünyada yaşanan zorluklara rağmen yaptıklarını anlatan Kaan, geliştirdikleri tasarrufa dayalı finans sistemlerini anlatmakla başladı. Üyelerinin bankaya ve faize bulaşmadan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yapabilmelerinin önünü açmak için çalıştıklarını belirten Abdurrahman Kaan, bu amaçla Kooperatif Finans Sistemi, gayrimenkul güvenli alım satımına aracılık eden Gaboras’ı kurduklarını ve tasarrufa dayalı finans sistemini büyüttüklerini anlattı.

YANLIŞ BİR ANLAYIŞI YIKTIK

Serveti sermaye yapma alışkanlığını anlattıklarını vurgulayan Kaan, “Türkiye’de genelde sermayeyi servet yaparlar. Tutar elindeki sermayeyi başka bir yere yatırır ve o birikim orada yıllarca durur. Bu yanlış bir anlayıştır. Biz tam tersini anlattık. ‘Tasarruflarınızı, birikimlerinizi sermaye yapın’ dedik. Bu kapsamda çok ortaklı şirketler kurdurduk. IMC bin ortağa doğru gidiyor. Şimdiye kadar 53 tane kurum kurdurdum şubelerimiz ve üyelerimiz aracılığıyla. Bunların hepse de proje bazlıdır. Oluşturduğumuz bu girişim sermayesi fonları sayesinde ortak yatırım ve ortak üretim sayesinde hem daha fazla istihdam hem daha fazla ihracat yaptık” dedi.

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SORUNLARI DİNLEYİP ANKARA’YA AKTARDIK

Başkanlığı döneminde 2 bin 200’e yakın faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Kaan, şöyle devam etti: “Benim bu dönemde 400’e yakın seyahatim oldu. Sadece salgın döneminde 200 civarında işletmeyi ziyaret ettim. Kriz merkezi kurduk. 120 gün boyunca 7/24 esasına göre çalıştık. Üyelerimizin sıkıntılarını aşmak için çaba harcadık. Hızlı bir dönem geçirdik. Türkiye’yi dolaşmayı, işletmeleri ziyaret ederek sorunlarını dinledik ve Ankara’da çözüm aradık.

ÜLKEYE HİZMET HERŞEYE DEĞER

Kaan, “MÜSİAD’ın çok farklı bir tarafı var. Bir sivil toplum örgütü olmanın ötesinde bir kir kamu kurumu gibi çalışıyor. Dua almak, ülkemize hizmet etmek bu işin en güzel yanı oldu. Ülkeme MÜSİAD gibi bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak hizmet etme fırsatım olduğu için şükrediyorum. Depremler, seller, yangınlar gibi Türkiye’de meydana gelen bütün doğal afetlerde vatandaşlarımızın yanında olduk, devletimizin yanında olduk” dedi.

“İMKANSIZ” DENİLENİ YAPTIK

Sivil toplum kuruluşlarında hizmet ekmenin dertli olmayı gerektirdiğini anlatan Kaan, “İşimizi 'mış' gibi yapmayı sevmem. Müslüman görevini düzgün yapar. İyiliği teşvik eder, kötülükten sakındırır. 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır' der ayeti kerimede. Olmaz denilen şeyleri yaptık. Hep bu azimle çalıştık. MÜSİAD’ın dünü ve bugünü arasında çok fark var. Sahadaki ve Ankara’daki algımızda olumlu yönde büyük değişiklikler oldu” değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIM TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Kaan, “4 yıl yetti mi?” sorusuna şu cevabı verdi: "Yetmedi. Çünkü açıkladığımız projeler var. Bunları tamamlamamız lazım. Yetiştiremediklerimiz de var. Tarım kentleri projeleri bunlardan biridir. Kentlerin kendi yerel değerleriyle kalkınma modeli çalışmamız da oldu."

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Gözlemlerini ve tecrübelerini Ankara’ya yeterince anlatma konusunda dertli görünen Kaan, “Ankara’da yeterince derdimizi anlattığımızı düşünmüyorum. Ancak iyi anlattığımız ve güzel sonuçlar aldığımız konular da var. Yatırım tek başına yeterli değil. Yatırım-üretim-ihracatın senkronizasyonunu öne çıkardık. 4 yıl boyunca sahada o kadar çetin mücadeleler verdik ki, bu sayede Cenab-ı Hak bereketi de nasip etti” diyor.

YERLİ VE MİLLİ OLMAK SÖYLEMLE OLMAZ

MÜSİAD Başkanlığının güzel taraflarını sorduğumuzda ise Kaan, şunları anlattı: Güzel tarafı şu oldu. Anadolu’ya gitmek insanların derdini dinlemek ve bu sorumlulukla hareket etmektir. Bunlarla motive oldum. Sıkıntılarını anlatırken halini görüyorsun. Sıkıntısını giderdiğin zaman ise “Allah razı olsun” değinde bütün yorgunluğunuz geçiyor. Projeleri anlatıp ortaklıklar kurduğunuzda mutlu oluyorsunuz. O duayı almak önemli. Yerli ve milli üretim söylemle olmaz. Üyelerinin yanında olmakla olur. Derdiyle dertlenmektir.

NAZAR OLMASIN DİYE…

MÜSİAD’ı “Türkiye’nin en büyük sermaye grubu” olarak nitelendiren Genel Başkan Abdurrahman Kaan, sahip oldukları potansiyeli rakamlarla anlattı: “MÜSİAD’ın 11 bin üyesi sahip olduğu 61 bin işletmeyle, toplam 1,8 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Son 4 yılda MÜSİAD’ın üye sayısını yüzde 30 arttırdık. Üye işletmelerimizin cirosu yüzde 100 civarında artış kaydetti. Nazar olmasın fazlasını da söylemiyorum. Üye işletmelerimizin istihdamı 1,6 milyon kişiden 1,8 milyon kişiye çıktı. Üyelerimizin ihracat potansiyeli arttı ve 85 ülkeye ihracat yapıyorlar.”

Genel Başkan adayı Mahmut Asmalı

Yarın yapılacak 26’ıncı Genel Kurul ile MÜSİAD, yeni başkanını da seçecek. MÜSİAD yönetim çevrelerinden edindiğmiz bilgiye göre; başkanlık koltuğuna 2009-2012 yılları arasında MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanlığı yapan Mahmut Asmalı oturacak. Asmalı’nın genel kurulda seçimlere tek aday olarak girmesi bekleniyor. Haziran 2017’den beri MÜSİAD Genel Başkanlığı görevini yürüten Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlık koltuğunu Mahmut Asmalı’ya devredecek. Sahibi olduğu Akyapı İnşaat ile inşaat sektöründe faaliyet yürüten Asmalı, MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan bir isim.