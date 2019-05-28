Seyahatlerde biletler yüzde 80 dijitalleşti

Otobüs işletmelerine yazılım sağlayan bir şirket olarak çalışırken fırsatı değerlendiren Biletall.com bugün Türkiye’nin en büyük online siteleri arasında yer alıyor. Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik online bilet dünyasını ve ilerleyişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşar Çelik

TASARRUFLU VE AVANTAJLI BİLET

Biletall.com’u 2006 yılında kurduklarını aktaran Çelik, “E-ticaret artık hayatımızın bir parçası. Market alışverişlerinden yemek siparişlerine kadar tüm ihtiyaçlar internet ortamından sağlanılıyor. Buna seyahat harcamaları da dahil. E-ticaret alanındaki büyüme, farklı iş alanlarının da ortaya çıkmasına ve yeni pazarlar yaratmasına neden oluyor. Bu sayede online platformlar çeşitlenerek artmaya devam ediyor. E-ticarete güven oluştukça seyahat biletlerinin internetten satılma oranları da yükseliyor. Biletall olarak 10 yılı aşkın süredir online otobüs bileti ve uçak bileti satışı yapıyoruz. Bunun yanında otobüs,uçak bileti satışı gerçekleştiren yüzlerce internet siteside Biletall altyapısını kullanıyor. Ülkemizde yenilikleri takip eden ve online mecraları kullanan geniş bir kitle var. Bu kitle, hem zaman tasarrufu, hem fiyat avantajı hem de kolay satın alabilme avantajlarından dolayı neredeyse tüm alışverişlerini internetten yapıyor. Bu da internetten bilet almayı cazip kılıyor. Haliyle biletlerini de online olarak satın alıyor. Online kredi kartı harcamaların içerisinde seyahat’in ilk 5’de olduğunu görebilirsiniz” şeklinde konuştu.

MOBİL BİLET %80 OLDU

Mobilden bilet alımlarının iyi yönde bir seyir izlediğini söyleyen Biletall.com CEO’su sözlerine şöyle devam etti: “Mobilden bilet alım oranı yüzde 80 oranına ulaştı. Öte yandan internet üzerinden yapılacak alışverişlerde özellikle güvenilir sitelerin tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Bilet alacağınız internet sitesini iyice araştırmalı. Satın alma işlemi sonrasında doğrulama SMS ve maili gelmediyse banka ile iletişime geçilip, işlem iptal ettirilmeli. Otobüs bileti satın alınacak sitenin güvenli olup olmadığının sorgulanması için ticket-tr.com sayfasını hazırladık. Yolcular, bu sayfadan otobüs bileti satan sitenin güvenli olup olmadığını sorgulayabilirler. Dolandırıcıların bazen de ücretlerde aşırı indirim yaparak dikkat çekmeye çalışıyor. Yolcular bilmeli ki hiçbir firma yoğun sezonda olağan dışı indirim yapmaz.”

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DOLANDIRICILIK AZALDI

Mobil sistemler üzerinden dolandırıcılığın geçmiş dönemlerde yapıldığına işaret eden Yaşar Çelik, “Son yıllarda bu tarz dolandırıcılık vakaları ile karşılaşmıyoruz. Kullanıcılar güvenli mobil cihazlardan biletlerini satın alabilir. Biletall.com’un en önemli misyonu yolculara kapı kapı acente, otogar dolaşmadan en uygun fiyata bilet sağlamak. Konaklama ve araç kiralama planlamalarında destek oluyoruz. Belirli zamanlarda kampanyalar ile yüzde 40’a varan oranlarda indirimlerle biletlerini alabiliyor” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 55 BÜYÜYECEK

2019’un turizm sezonunu da değerlendiren Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “2019 yılında hem iç turizm’in hem de dış turizm’in oldukça hareketli geçeceğine inanıyoruz. 2019 yılını en az yüzde 55 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



