Seyahatlere düşük primlerle güvence

Karşılaşılabilecek acil sağlık problemlerini teminat altına alan bu sigortayı yaptırmanın faydalarının yadsınamaz olduğunu kaydeden Şahin, “Oldukça düşük primlerle yapılan seyahat sağlık sigortası kişileri yurtdışında başlarına gelebilecek çok yüksek fiyatlı ödemelerden koruyor. Tüm Schengen ülkelerine zaten yaptırılması zorunlu olan seyahat sigortasının diğer ülkelere giderken de yaptırılması konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirme görevi bize düşüyor” diye konuştu.

‘TEDAVİ MASRAFLARI %100 KARŞILANIYOR’

Seyahat sigortalarına olan talebin her geçen gün artmasıyla birlikte, müşteri memnuniyetini ön sırada tutarak, teminat kapsamı geniş seyahat sağlık sigortası seçenekleri sunduklarını belirten Şahin, “Müşterilerimizi seyahatlerinde 24 saat boyunca teminat altına alıp kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak temel hedefimiz” dedi.

Seyahat sağlık sigortası ürünlerinin, tüm dünya ve Schengen ülkelerinde acil hastalık veya kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını %100 karşıladığını belirten Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı: “İsteğe bağlı olarak tur ve bilet iptalleri teminat kapsamına alınabiliyor.

Yurtdışına eğitime giden öğrencilerin oluşabilecek acil tıbbi yardım giderleri ile 3. şahıslara karşı sorumluluklarını da güvence altına alan ve ülkemize ziyarete gelen yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de yapacakları seyahatleri sırasında oluşabilecek acil sağlık problemlerini güvence altına alan poliçe seçeneklerimiz de mevcut.”