Seyyar satıcı karlı havayı fırsat bildi: Satışlar tavan yaptı

İstanbul sokakları soğuktan donarken çarşı - pazarda kârlar tavan yaptı. Yolları kapatan kar, artan tüketim harcamasıyla sokak ekonomisine hareket getirdi. Biz de yapalım bir kara kış haberi dediğimiz anda, talebi görünce soluğu tezgahın önünde aldık.

Metro çıkışında atkı, bere ve çorap satışları dikkat çekti.

KÜÇÜK ESNAFA YARADI

Eve yemek siparişleri son 3 günde artarken; simit, su ve çay satıcıları yolda kalanların imdadına koştu. Kestaneciler ise turistlerin ilgisi sayesinde karlı havanın şampiyonu oldu. Birçok ilde motosikletli teslimat yapılamadığı için son dönemin kazançlı sektörü getir-götür işleri küçük esnafa kaldı.

Bakkal, manav ve restoran gibi işyerleri yakın çevredeki gıda siparişlerini karşıladı. Mecidiyeköy, Levent ve Beyoğlu gibi yoğun nüfuslu lokasyonlardaki esnaftan aldığımız bilgiye göre satışlar yüzde 50 civarında arttı.

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YOLDA KALAN VATANDAŞIN İMDADINA SİMİT YETİŞTİ

Sokak piyasası da bu hareketlilikten nasiplendi. İş çıkışlarında trafikte kalan veya eve yetişme derdinde olan vatandaş soluğu seyyar satıcıların yanında aldı. Birçoğu fırtına nedeniyle çalışamasa da azmedenler kazançlı çıktı. Mecidiyeköy ve Taksim civarındaki simitçiler kalın muşambalarla satışlara devam etmeye çalışırken, evine gidenlerin ucuz yollu atıştırmalıkları talebe yetişemedi.

Benzer şekilde atkı, bere ve çorap satıcıları metro istasyonlarının civarına tezgah açtı. Metro çıkışları seyyar satıcılar sayesinde açık hava AVM’sine dönüştü.

TURİSTLER SAYESİNDE İŞLER KESTANE KEBAP

İstanbul’da karlı havayı fırsat bilen turistlerin ilk adresi kestane satıcıları oldu. Arap turistler başta olmak üzere Instagram için çekilen resimlerde fonda bembeyaz Taksim manzarası; ellerde kestane vardı.

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İstanbul Hali’nde kilosu 40 lira olan kestanenin 50 gramı sokakta 20 liradan satıldı. Seyyar satıcı Halil Yatan kestane tezgahında günde 50'şer gramdan 20 paket sattığını ancak son 2 günde bu rakamın 30’a çıktığını söyledi. Yükte hafif pahada ağır olan bu ürünün satış cirolarının yüzde 40 oranında arttığını öğreniyoruz.

Sokak lezzetlerine gün doğdu

İstanbul'daki birçok park, işlek cadde pilavcı, köfteci, gibi satıcılarla doldu. Bize gelince, sevgili okuyucu haberi sana ulaştırmak için, karda 3 kez düşüp, saatlerce eşsiz manzaraların keyfini çıkardık. Taksim'e çıkarma yapan martılarla simidimi paylaşırken, esnafın ağzını yokladık. Haberin özüne gelince: “Sibirya ve Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası(nı) geçerken, sıkça kar topu saldırısına maruz kalıp yuvarlanan bu Antalyalı düşkünün cesareti her zamanki gibi yürek kabartacak cinsten.”