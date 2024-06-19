Seyyarlar da bayram etti

Bayram alışverişleriyle 9 günlük tatilin sonunda 200 milyar liralık ekonomik gelir beklenirken; seyyar satıcılar da bu bereketten yararlanmak için sokağa çıktı. İstanbul'un yarısı memleketine ve tatil yerlerine gitmesine rağmen şehrin dört bir yanında seyyar tezgahları açıldı. Mega Kent'te kalanlara turistler de eklenince gece geç saatlere kadar popüler yerler satıcılarla doldu. Mısırcı, köfteci, simitçi, kahve ve hatta gazozcu bile sokakları mesken tuttu. Biz de bayramı fırsat bilip en sevdiğimiz yerde yani sokağa çıktık.





SATIŞLAR İKİYE KATLANDI

“Bayram öncesi hazırlıklar tamam şimdi sırada tatil harcaması var” diyen Beyoğlu ve Şişli civarında köfte satışı yapan Ramazan Bodur, “İstanbullu ücretsiz ulaşım sayesinde turistik yerlere ancak bu zamanlarda geliyor. Çoluk çocuk derken her yerde insan seli. Turistler bizden pek alışveriş yapmaz ama gezmeye gelen vatandaş sayesinde satışlar 2’ye katlandı” diyor. Bodur, normalde günlük 50 adet olan 120 liralık yarım porsiyon köfte satışının bayramda 100’e kadar çıktığını söyledi. Tatilini İstanbul’da geçiren ama restorana da para vermek istemeyenlerin karşısına son çare olarak çoğumuzun lezzetini bildiği sokak lezzetleri çıktı. Simitçi ve pilavcı aynı yöntemi denese de köfteciler tatilin açık ara şampiyonu oldu. Akşam vakti acıkan bir midenin huzursuzluğu ile kıvranan Ahmet Amca'yı ancak sokakta satılan köfte doyurdu.





EKMEK ARASI KÖFTEDEN GÜNDE 12 BİN LİRA

Bodur’un hesabına göre, günlük 12 bin lirayı bulan cirodan bahsediyoruz. Şişli ise akşam 9’dan sonra tam bir pazaryerine dönüştü. 170 ila 220 liradan satılan tişörtler kapış kapış gitti diyebiliriz. Tabii bu seferki müşterilerin büyük kısmı turistler. Bölgedeki otellerin çevresini mesken tutan satıcılar, uzun saatler kaldırımlara tezgah açtı. Markaların taklitlerini sergileyenler, sorularımızdan rahatsız olsa da sadece 10 dakika içinde 3 adet tişört satıldığına şahit olduk. Elindeki termosla kahve ve su pazarlayanların yanında gazozcuları bile gördük.





ARACA DOLDURULAN TAKLİT AYAKKABIYA YOĞUN TALEP

Araçlara doldurulan taklit ayakkabılar da bayramda müşterisini bekledi. Eminönü'nden Yılmaz O., “Günlük 10 çift satıyorken, şimdi yüzde 50 arttı. Arap turistler ilgi gösteriyor. Ama asıl müşterim öğrenciler ” diyor. İşportacılar; özellikle otobüs duraklarına yakın yerlerde zabıtaya inat bekledi, mükâfatını da aldı. Malum uğruna ceza yenecek bir gelirden bahsediyoruz.





SOKAK SATICILARINDAN UĞRUNA CEZA YENECEK LEZZET

Bize gelince sevgili okuyucu, öncelikle iyi haberi vereyim. Haber için sokakta köfte ekmek yiyen biri olarak sağlığım iyi. Anladık ki vatandaşın da bu lezzetten taviz vermeye niyeti yok. Denetimler önemli ancak ülkemizde kayıt dışı ekonomi mevzusu rakamlardan daha fazlası. Mevzu demişken 5 günün sonundaki izlenimim: “Vallahi de billahi de lezzetli.”



