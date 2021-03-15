​Siber savaş buradan yönetiliyor: En küçük hareket dikkate alınıyor

STM, bünyesindeki yaklaşık 750 mühendisle, savaş gemisi ve denizaltı mühendisliğinde uluslararası araneda tanınan öncü bir Türk Savunma Firması. TS 1700 denizaltı ile de Türkiye’de Deniz Kuvvetleri dışında denizaltı inşa ve modernizasyon kabiliyetindeki tek firma olarak öne çıkıyor.

ABD ve Rusya arasında siber savaş tehditleri artarken, Türkiye de siber saldırılardan etkilenmemek için tedbir alıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile birlikte gezdiğimiz Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) Siber Füzyon Merkezi, Türkiye’ye doğrudan gelen ya da yansımaları olası siber saldırılara karşı 7/24 teyakkuzda.

Yaklaşık 5 yıldır görev yapan ve Türk mühendisliği eseri sistemlerle çalışan merkezde siber saldırılar üç ayrı koldan takip ediliyor. Global siber saldırılar da olası Türkiye’ye yansımalarına karşı yakından izleniyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Çok dinamik bir ortam. Dünyayı takip etmeniz gerekiyor. Amerika ve Rusya arasındaki saldırıların size yansıması olabilir. Vietnam’da olan bir değişimin bile farkında olmanız gerekiyor” dedi.

Siber füzyon merkezinde herhangi bir siber olayın izi, kaynağına kadar takip ediliyor. Dost ve müttefik ülkelerle uluslararası zararlı yazılım paylaşım platformları üzerinden siber istihbarat paylaşımı yapılıyor. Çalışılan kurumların sahip olduğu varlıklar üzerindeki zaafiyetler ve risk analizleri yapılıyor. Sosyal medya paylaşımlarının da olası saldırılara karşı proaktif olarak takip ve analizi sağlanıyor. Takipte, saldırganlara ait grupların kullandığı hashtagler ve hesaplara odaklanılıyor. TSK’nın siber güvenliği de yine STM tarafından kuruldu.

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YERLİ ÜRÜN TERCİHİ ARTMALI

Türkiye, en yoğun siber saldırıları, konjonktüre bağlı olarak operasyonlar öncesinde yaşadı. Afrin harekatı öncesi tespit edilen saldırılar ilgili birimlere raporlanarak olumsuz etkilerinin önüne geçildi. Yine pandeminin yaşandığı 2020’de daha çok uzaktan erişim, uzaktan görüşme uygulamaları, VPN gibi teknoloji barındıran firmalara yönelik saldırılar yoğunlaştı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunmada siber alanı da işin mutfağı olarak gördüklerini, siber kümelenme içinde 180’den fazla firmanın çözüm ürettiğini anlattı.

TSE gibi standardizasyonu sağlayacak, sektörün kabul ettiği bir güven sisteminin tesisini önemsediklerini belirten Demir, “Siber güvenlik alanı bence üzerinde çok durulması gereken bir konu. Sadece yazılım değil, donanım hatta şu anda uzaktan erişim, kablosuz iletişimin çok yaygın olduğu bir dönemde de bu iletişim ortamının cihazlarının yazılım ve donanımlarının emniyetli olmasını gerektiren bir süreç içindeyiz. Başta GSM operatörleri olmak üzere yerli ürün kullanmakla ilgili farkındalıkların artmasını hem donanım, hem yazılım olarak bekliyoruz. Türkiye’nin, dünyanın geleceği enterkonnekte sistemlere doğru giderken, bu sistemlerin altyapısını biz birilerine emanet ettiğimizde çok büyük güvenlik açığı verebiliriz” dedi.

Uzay projelerine mikro uydu

STM mühendisleri, uzay çalışmalarına mikro uydu platformları ve işlemci üniteleriyle katkı sağlıyor. Yine mikro uydular içerisinde kullanılan ve yoğun oranda yurtdışına bağımlılığın olduğu alt bileşen ürünlere ilişkin geliştirme çalışmaları yürütüyor. STM üretimi Lagari yüksek çözünürlüklü mikro yer gözlem uydusuyla, 500 km irtifada iki metre boyutunda siyah beyaz çözünürlükte görüntü elde etme hedefleniyor. Küp formundaki diğer uydu Pirisat nano uydu platformu ise uzaydan gemi takibinin yapılabileceği bir görev çözümü sunuyor.

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