Sıfır faiz ve 500 bin TL indirim: Toyota’dan Şubat 2026'ya özel büyük kampanya

Toyota’da Şubat ayında büyük indirim kampanyası yapılıyor. Toyota’da marka modele göre Şubat ayı boyunca 300 bin TL’den 4 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor.
Japon otomobil devi Toyota, Şubat ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyasını duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Şubat ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks SUV modeli Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.
Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar indirim var? Toyota Corolla’da ne kadar indirim uygulanıyor? Hafif ticari modellerinde indirim var mı?
KREDİ KAMPANYALARI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Toyota’nın kredi kampanyaları daha çok hafif ticari modelleri için geçerli.