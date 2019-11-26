Ekonomi Sıfırdaki indirim ikinci el otomobil satışlarını durdurdu
OTOMOTİV

Sıfırdaki indirim ikinci el otomobil satışlarını durdurdu

Kredi faizleri düştüğü için yüksek ölçüde indirim ve takas imkanı sunan sıfır araçlar nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında satışlar olumsuz etkilendi. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, “Kredilerin düşmesi ikinci elde harekete neden oldu ama beklentilerimizi karşılamadı. Esnaf sıkıntıda şu anda” dedi.

Haber Merkezi İHA
İkinci el oto pazarı.
İkinci el oto pazarı.

Araç plazalarının stoklarını eritmek için sıfır otomobillere ÖTV indiriminin ardından bir de yıl sonu indirimi yapması nedeniyle fiyatlar da 10 ila 30 bin lira arasında düştü.

Yapılan indirimlerden Adana’da bulunan oto pazarındaki 2. el araç satışı yapan esnaf da etkilendi.

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada sıfır otomobillere vatandaşın daha çok rağbet gösterdiğini söyledi.

“En az 5 ila 10 bin lira hasar kaydı”

2. el otomobil alım satımı yapan esnafın otomobil bulmakta zorlandığını da belirten Güveloğlu, “Piyasada hasarlı, pert, ağır hasarlı otomobil çok. Bunlarda orijinalleri arasında fiyat farkına neden oluyor. Hasarsız otomobil bulmakta zorlanıyoruz. Satarken insanlarımız otomobilin hasar kaydına bakıyor. Bir otomobil servise gittiği zaman kaskodan 5 ila 10 bin arasında hasar kaydına neden oluyor. Bu da etkiliyor” diye konuştu.

Kredi faizlerinin düşmesinin ve dövizdeki dalgalanmanın ikinci el otomobil fiyatlarını arttırdığını aktaran Mehmed Güveloğlu, 2020 yılında fiyatların daha da artacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Kredilerin düşmesi de ikinci elde harekete neden oldu ama beklentilerimizin çok üstünde değil. Esnaf sıkıntıda şu anda. Dolar ve euronun artmasıyla ikinci el fiyatları da artıyor ancak yine de sıfır ve ikinci el arasında uçurum fiyat farkları var. 2020 yılında fiyatların düşmesi bekleniyor ancak ben öyle bir durumu beklemiyorum.”

  • Öte yandan, Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu vatandaşların ikinci el otomobil alımı yaparken kilometresine, hasar kaydına ve bakımlarının yapılma periyoduna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Çılgın Proje'de son aşamaya gelindi: 2 gün sonra ÇED raporuna son şekli verilecek
EKONOMİ
Çılgın Proje'de son aşamaya gelindi: 2 gün sonra ÇED raporuna son şekli verilecek

Elektronik atıklarla eğitime kaynak sağlayacak
EKONOMİ
Elektronik atıklarla eğitime kaynak sağlayacak
Sarı çizgilere dikkat

Sarı çizgilere dikkat

​Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı.
Hayra alamet değil

Hayra alamet değil

​Cumhurbaşkanı uyarmıştı: Barajlardaki su oranı düşüyor.
Evren ilçesinin adı değişecek

'Evren' ilçesinin
adı değişecek

​AK Parti'nin verdiği teklifte yeni isim de belli oldu.
6 TRT çalışanına Karlov davası

6 TRT çalışanına Karlov davası

​FETÖ propagandası yaptıkları iddiasıyla dava açıldı.
Tam isabet

Tam isabet

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

3 kuruşluk dava

3 kuruşluk dava

​Muharrem İnce'den, iki gazeteci hakkında suç duyurusu.

Çocuğumu<br>çamurda bıraktılar

Çocuğumu
çamurda bıraktılar

Bolu'da cinayet davası sonrası ortalık karıştı.
Yaşadığım şeyler kolay değildi

Yaşadığım şeyler kolay değildi

Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede.
Filmlere taş çıkartacak senaryo

Filmlere taş çıkartacak senaryo

​Cumhurbaşkanı AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Her şey<br>planlandığı gibi

Her şey
planlandığı gibi

​Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ve S-400 açıklaması.
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

​Çılgın Proje'de kritik bilgi 2 gün sonra açıklanacak.
Tarih açıklandı

Tarih açıklandı

​Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu aracı kamuoyuna tanıtacak.
6 ay süre verildi

6 ay süre verildi

Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması.
CHP siyaset değil yalan üretiyor

CHP siyaset değil yalan üretiyor

​Cumhurbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.