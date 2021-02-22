​SİHA’da referans ülke​ Türkiye

Türkiye’nin savunma sanayii alanında yaptığı atılımların önde gelen saç ayaklarından Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) teknolojisi artık dünyada referans kabul ediliyor. Son yıllarda birçok yabancı medya kuruluşu Türkiye’nin SİHA ve İHA teknolojisindeki gelişimine vurgu yapan yayınlara yer veriyor, yabancı ülke devlet adamları Türkiye’nin geliştirdiği teknolojiye ilgilerini saklamıyor.

Katar merkezli El Cezire internet sitesi de SİHA teknolojisinin gelişimine ilişkin bir inceleme haber yayınladı. Haberde, söz konusu teknolojinin 20 yıldır kullanımda olduğunu ancak Türkiye’nin Dağlık Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması sürecinde SİHA’ları kullanma stratejisinin mükemmelleştirildiği ve savaş stratejisinde önemli değişiklikler getirdiği belirtildi.

Türkiye’nin, uygulamaya koyduğu stratejiyle SİHA’ların artık muharebe alanında merkezi rol oynamaya başladığı ve SİHA teknolojisinde Çin ve İsrail ile birlikte önemli oyuncular arasında olduğu vurgulandı. Türkiye’nin SİHA ihracatçısı ülkeler arasında yer aldığı belirtilen haberde, 2019’da 10 milyar dolarlık büyüklüğe sahip pazarın, 2027’de 23,7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı belirtildi.