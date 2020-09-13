​Şimdi sıra aparatta: 81 ile gelen maske zorunluluğu piyasasını yeniden coşturdu

Hayatımızın bir parçası olan ve sanki uzun yıllardır bizimle birlikte gibi düşündüğümüz maskelerin onlarca çeşidine alıştık bile. Nano teknolojili, akıllısı, baskılısı, kıyafetle uyumlusu, logolusu derken bu bez parçası bir süre daha bizimle olacak gibi görünüyor. Pandemi süreci ne zaman biter, aşısı ne zaman bulunur bilinmez ama maske endüstrisi diye bir şey var artık. Hemen her gün yenilikçi bir ürünle karşımıza çıkan bu sektör, şimdilerde aparatlarıyla gündemde.

Fotoğraf: Arşiv

KORONAVİRÜS Ev hariç her yerde maske!

GİRİŞİMCİLİKTE SON NOKTA

Önceleri kulak arkasına takarak gezen ama buna alışamayan vatandaşın imdadına plastik aparat üreticileri koştu. Girişimciler, baktı kı bu iş öyle birkaç ayda geçecek gibi değil kazanç getirici farklı yenilikleri hayatımıza katıyorlar. Bu ara herkeste plastik ve kendinize göre ayarlanacak aparatlar mevcut. Maskeye takarak boynunuzun arkasında duran bu ürün aslında gözlük askılarına benziyor. Hem maskeniz düşmüyor hem de uzun saatler kulağınızı acıtamadan takabiliyorsunuz.

SEYYARDA 2 LİRADAN SATILIYOR

Tabii boynunuzdan düşmediği için tüm günü onunla adeta bir kolye gibi geçirebiliyorsunuz. Ortalama 2 liradan satılan bu ürün şimdilerde birçok mağazanın vitrinini süslerken sokak satıcılarının da gözdesi. 81 milyonluk memlekette herkesin maske takma zorunluluğunu düşünürsek en azından 40 milyonluk bir satış imkanınız var. Hatta kırıldı, kayboldu derken aratacak talebi de düşünürsek bu sektör bu aparatlardan daha çok ekmek yiyecek gibi görünüyor.

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GÜNDEM İşitme engelliler için maske üretiyorlar

KISITLAMALAR GELDİ SEKTÖR HAREKETLENDİ

Eylül ayı ile birlikte vaka sayısındaki artış, yeni kısıtlamaları gündeme getirdi. Haliye maske piyasası da hareketlendi. Bijuterilerden bakkala kadar hemen her yerde görülen maske aparatlarının satışından esnaf da memnun. Konuştuğumuz bir çoğu günde en az 20 adet sattıklarını ve firmalara sipariş yetiştiremediklerini söylüyor. Bu arada üretici olarak görünürdeki birkaç şirket dışında hemen tüm tedarikçiler merdivenaltı diyebiliriz.

TANESİ 30 KURUŞA GELİYOR

İstanbul Fatih’ten Hasan E., bu işe yeni başlamış ve “Şimdilerde tezgahlar maske aparatıyla doluyor, gelen geçen herkesin ilgi odağı” diyor. Tanesinin yaklaşık 30 kuruşa aldığı ürünlerin adedini 2 liradan satıyor. Farklı renklerdeki aparatlara her kesimden ilgi olduğunu aktarıyor.

10 LİRALIK BASKILI MASKEDE GÜNDE 70 ADET SATIŞ

Fotoğraf: Arşiv

Beyoğlu’nda da manzara aynı. Arap turistlere alışkın bölgedeki esnaf ve seyyar satıcılar, boşluğu maske ve aparat satışlarıyla gidermeye çalışıyor. “Şu pandemi belimizi büktü” diyen satıcı Edip A. hemen baskılı maske işine girmiş. Çocuklar ve yetişkinler için takım logolu, yazılı ve onlarca farklı baskılı modelin kapış kapış gittiğini özellikle kadınların giyim tarzına göre 2-3 tane birden aldığını anlatıyor. 10 liraya giden maskelerden günde 70’e yakın satıldığını öğreniyoruz. Yanında aparatları 2 liradan verilirken Edip Usta’dan aldığımız ipuçlarına dayanarak günlük kazancın en az 500 lira olduğu tahmini yapabiliriz.

Sokak satıcılarının yeni gözdesi

Özellikle akşam iş çıkışlarında açık hava pazarına dönüşen Harbiye Cumhuriyet Caddesi’nde manzara aynı. Mısırcı, sucu, simitçi gibi sokak satıcılarının yanında artık aparat tezgahları var. Hatta hijyen korkusundan dolayı vatandaşın sokak lezzetlerine eski ilgiyi göstermediğini anlatan satıcı Mustafa Uşak’a göre şimdilerde sokağın gözdesi bunlar. Çocuk maskeleri talepte liste başı olsa da aparatların da patlama yaptığını günde 60 adetten fazla gittiğini söylüyor. Hafta sonu ise rakam 80’e çıkıyormuş. 2 buçuk liralık olanlardan gün sonunda 100 liralık net kârının olduğunu paylaşıyor.