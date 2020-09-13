Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Şimdi sıra aparatta 81 ile gelen maske zorunluluğu piyasasını yeniden coşturdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Şimdi sıra aparatta: 81 ile gelen maske zorunluluğu piyasasını yeniden coşturdu

Şimdi sıra aparatta: 81 ile gelen maske zorunluluğu piyasasını yeniden coşturdu

Hayatımızın parçası haline gelen maske, yan sektörleriyle birlikte başlı başına bir ekonomi haline geldi. Maskenin düşmemesi için üretilen plastik aparatlar, yeni kısıtlamaların uygulanmasıyla bugünlerde yok satıyor. Ürünün fiyatı, marketlerde 5 ila 10 lira arasında iken, sokak piyasasında ortalama 2 liradan alıcı buluyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hayatımızın bir parçası olan ve sanki uzun yıllardır bizimle birlikte gibi düşündüğümüz maskelerin onlarca çeşidine alıştık bile. Nano teknolojili, akıllısı, baskılısı, kıyafetle uyumlusu, logolusu derken bu bez parçası bir süre daha bizimle olacak gibi görünüyor. Pandemi süreci ne zaman biter, aşısı ne zaman bulunur bilinmez ama maske endüstrisi diye bir şey var artık. Hemen her gün yenilikçi bir ürünle karşımıza çıkan bu sektör, şimdilerde aparatlarıyla gündemde.

Fotoğraf: Arşiv

Ev hariç her yerde maske!
KORONAVİRÜS
Ev hariç her yerde maske!

GİRİŞİMCİLİKTE SON NOKTA

Önceleri kulak arkasına takarak gezen ama buna alışamayan vatandaşın imdadına plastik aparat üreticileri koştu. Girişimciler, baktı kı bu iş öyle birkaç ayda geçecek gibi değil kazanç getirici farklı yenilikleri hayatımıza katıyorlar. Bu ara herkeste plastik ve kendinize göre ayarlanacak aparatlar mevcut. Maskeye takarak boynunuzun arkasında duran bu ürün aslında gözlük askılarına benziyor. Hem maskeniz düşmüyor hem de uzun saatler kulağınızı acıtamadan takabiliyorsunuz.

SEYYARDA 2 LİRADAN SATILIYOR

Tabii boynunuzdan düşmediği için tüm günü onunla adeta bir kolye gibi geçirebiliyorsunuz. Ortalama 2 liradan satılan bu ürün şimdilerde birçok mağazanın vitrinini süslerken sokak satıcılarının da gözdesi. 81 milyonluk memlekette herkesin maske takma zorunluluğunu düşünürsek en azından 40 milyonluk bir satış imkanınız var. Hatta kırıldı, kayboldu derken aratacak talebi de düşünürsek bu sektör bu aparatlardan daha çok ekmek yiyecek gibi görünüyor.

İşitme engelliler için maske üretiyorlar
GÜNDEM
İşitme engelliler için maske üretiyorlar

KISITLAMALAR GELDİ SEKTÖR HAREKETLENDİ

Eylül ayı ile birlikte vaka sayısındaki artış, yeni kısıtlamaları gündeme getirdi. Haliye maske piyasası da hareketlendi. Bijuterilerden bakkala kadar hemen her yerde görülen maske aparatlarının satışından esnaf da memnun. Konuştuğumuz bir çoğu günde en az 20 adet sattıklarını ve firmalara sipariş yetiştiremediklerini söylüyor. Bu arada üretici olarak görünürdeki birkaç şirket dışında hemen tüm tedarikçiler merdivenaltı diyebiliriz.

TANESİ 30 KURUŞA GELİYOR

İstanbul Fatih’ten Hasan E., bu işe yeni başlamış ve “Şimdilerde tezgahlar maske aparatıyla doluyor, gelen geçen herkesin ilgi odağı” diyor. Tanesinin yaklaşık 30 kuruşa aldığı ürünlerin adedini 2 liradan satıyor. Farklı renklerdeki aparatlara her kesimden ilgi olduğunu aktarıyor.

10 LİRALIK BASKILI MASKEDE GÜNDE 70 ADET SATIŞ

Fotoğraf: Arşiv

Beyoğlu’nda da manzara aynı. Arap turistlere alışkın bölgedeki esnaf ve seyyar satıcılar, boşluğu maske ve aparat satışlarıyla gidermeye çalışıyor. “Şu pandemi belimizi büktü” diyen satıcı Edip A. hemen baskılı maske işine girmiş. Çocuklar ve yetişkinler için takım logolu, yazılı ve onlarca farklı baskılı modelin kapış kapış gittiğini özellikle kadınların giyim tarzına göre 2-3 tane birden aldığını anlatıyor. 10 liraya giden maskelerden günde 70’e yakın satıldığını öğreniyoruz. Yanında aparatları 2 liradan verilirken Edip Usta’dan aldığımız ipuçlarına dayanarak günlük kazancın en az 500 lira olduğu tahmini yapabiliriz.

Sokak satıcılarının yeni gözdesi

  • Özellikle akşam iş çıkışlarında açık hava pazarına dönüşen Harbiye Cumhuriyet Caddesi’nde manzara aynı. Mısırcı, sucu, simitçi gibi sokak satıcılarının yanında artık aparat tezgahları var. Hatta hijyen korkusundan dolayı vatandaşın sokak lezzetlerine eski ilgiyi göstermediğini anlatan satıcı Mustafa Uşak’a göre şimdilerde sokağın gözdesi bunlar. Çocuk maskeleri talepte liste başı olsa da aparatların da patlama yaptığını günde 60 adetten fazla gittiğini söylüyor. Hafta sonu ise rakam 80’e çıkıyormuş. 2 buçuk liralık olanlardan gün sonunda 100 liralık net kârının olduğunu paylaşıyor.

Sağlık Bakanlığı 12 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ağır hasta sayımız artıyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 12 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ağır hasta sayımız artıyor
Abone Ol Google News
Daha çok sıkıntın olacak

Daha çok sıkıntın olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerindeyse Macron'a verdi veriştirdi.
Yunandan ağır tahrik

Yunan'dan ağır tahrik

Yunanistan bugün bir provokasyona daha imza atacak.
Ucuz savunma

Ucuz savunma

​Yeni Şafak'a saldıracağına çıkıp özür dile Tanju Özcan!
Oruç Reis'ten<br>NATO molası

Oruç Reis'ten
NATO molası

​Müzakere çalışmaları sonrasında kabloları toplayıp limana yanaştı.
O bir efsane

O bir efsane

​Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu oğlu ve öğrencileri anlattı.
Fransa'nın<br>Müslüman korkusu

Fransa'nın
Müslüman korkusu

​Müslümanlığın özellikle gençler arasında yayılması korku yarattı.
Şimdi<br>sıra aparatta

Şimdi
sıra aparatta

​81 ile gelen maske zorunluluğu piyasasını yeniden coşturdu.
Makamdan<br>'abi'ye telefon

Makamdan
'abi'ye telefon

​2014 sonuna kadar “patates hat" kullanmışlar.
Fransa yine karıştı

Fransa yine karıştı

​Göstericiler pek çok dükkan ve aracı adeta talan etti.
Senin süren az kaldı, gidicisin!

Senin süren az kaldı, gidicisin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a sert çıktı.
Falcao'nun gecesi

Falcao'nun gecesi

​Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı.
Ağır hasta<br>sayısı artıyor

Ağır hasta
sayısı artıyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Yayınlar başladı

Yayınlar başladı

Dev kule ​Çamlıca tepesinin çehresi değişecek.
Görenler fotoğrafını çekiyor

Görenler fotoğrafını çekiyor

Farklı mimari yapısıyla görenleri hayrete düşüyor.
Ankara'da<br> inanılmaz görüntü

Ankara'da
inanılmaz görüntü

Kum fırtınası nedeniyle gündüz geceye döndü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki..
Kan donduran olay

Kan donduran olay

S​igorta alabilmek için testereyle elini kesen kadın suçlu bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.