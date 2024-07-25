Sınırlara yerli MR cihazı

Sınırlarında kaçakçılıkla mücadeleyi yerli ürünleri ile önlemek isteyen Türkiye, gümrüklerindeki tarama cihazlarını Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) ile yenileyecek. Halihazırda 6 tanesi kullanımda olan MİLTAR sistemlerine yenilerinin eklenmesi için yapılan imza törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı. İmza töreninde konuşan Bakan Bolat, "MİLTAR Projesi kapsamında, 2019 yılından bu yana 3 protokol ve Savuma Sanayii Başkanlığı ile yüklenici firma arasında 2 sözleşme imzalandı. Bu kapsamda temin edilen 6 sistem halihazırda faal durumda. Yapılan anlaşmalar ile yeni yerli tarama cihazlarının gümrüklerdeki yerlerini alacak" dedi.

TANE BAŞI 2 MİLYON DOLAR KÂR

Kaçakçılıkla mücadelede en çok kullanılan sistemlerin başında araç ve konteyner tarama sistemleri bulunduğunu söyleyen Bolat, "Bu projeye kadar tarama cihazları hep yurt dışından ithal edildi. Tanesi 2 milyon dolara mal olan bu cihazlardan son 20 yılda 70 tane alınarak 140 milyon dolarlık bir bedel ödendi. Yaptığımız değerlendirmelerde bu maliyetlere katlanmak zorunda olmadığımızı fark ettik ve MİLTAR'ı hayata geçirdik" diye konuştu. Bolat, MİLTAR Projesi'nin başarısının ardından, tarama sistemlerinin yerli üretiminin devam etmesine ve ürün yelpazesini genişletmeye karar verdiklerini de sözlerine eklidi.

ULUSAL GÜVENLİK SORUNU

"Tek bir yurttaşımızın kaçak bir üründen dolayı zarar görmemesi için daima dikkatli ve teyakkuz halindeyiz” diyen Bolat, şunları kaydetti: “Bundan dolayı, kaçakçılıkla mücadelemize tavizsiz devam ediyoruz. Yasa dışı ürün kaçakçılığı ise gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için büyük risk doğurmakta. Elde edilen gelirler terörün ve suç örgütlerinin finansmanına gitmektedir. Bu nedenlerle, gümrük kaçakçılığını ekonomik mesele olarak değil aynı zamanda ulusal güvenlik meselesi olarak görmek devletlerin öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Son 1 yıl itibarıyla uyuşturucu yakalaması yaklaşık 12,5 milyar liraya, yasa dışı ve kaçak ticaret yakalamaları da 35,5 milyar liraya ulaştı."

Dışa bağımlılık azalıyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayi şirketlerinin askeri ürün ve platformların yanı sıra yüksek teknolojili ve stratejik alanlarda da dışa bağımlılığı en aza indirecek şekilde çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Görgün, "Ülkemiz savunma sanayii alanında özellikle son yıllarda çok ciddi bir atılım içerisinde. Yürütmekte olduğumuz projeler vasıtasıyla ihracatımız her geçen gün daha da artıyor ve büyüyor. Dışa bağımlılığımız da buna paralel olarak gün geçtikçe azalıyor" şeklinde konuştu. Gümrük denetimlerinin başarıyla gerçek- leştirilebilmesi ve ülke güvenliğini tehdit edebilecek unsurların ülkeye giriş ve çıkışını önlemek amacıyla MİLTAR Projesi'ni Bakanlıkla hayata geçirdiklerini ifade etti.







