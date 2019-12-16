Ekonomi Sinoz markası ihracatla büyüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sinoz markası ihracatla büyüyor

İthalatın hakim olduğu kozmetik sektöründe yerli firmaların rekabet gücü ve etkinliği her geçen gün artıyor. Son dört yılı yüzde 100 büyüme ile kapattıklarını belirten Sinoz Kozmetik Başkanı Yasin Çörekci, Avrupa ülkelerindeki artan taleple beraber 24 saatte ürün teslimatı yaptıklarını söyledi. Çörekci, yeni hedefin MENA bölgesi olduğunu belirtti.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Yasin Çörekci
Yasin Çörekci

Ülkemizde 2019’u 11 milyar liralık ekonomik büyüklük ile kapatmayı hedefleyen kozmetik sektörü bugün 180 ülkeye ulaşıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, kozmetik pazarı 2019’da bir önceki yıla oranla yüzde 30,7 büyüme gösterdi. İthalatın üstünlüğü sürse de pazarda yerli markaların etkinliği her geçen gün artıyor. 2008 yılından günümüze yüzde yüz yerli sermaye ile gerçekleştirdiği üretimi e-ticaret ile birleştiren Sinoz markasının ünü şimdiden Avrupa’ya ulaşmış durumda.

HEDEF GLOBAL MARKA

Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, yabancı markaların ön planda olduğu sektörde markalaşma çalışmalarının devam ettiğini ve bu alanda önemli yol aldıklarını söyledi. Çörekci, ürünlerini e-ticaret yoluyla tüketicilerle buluşturduklarını aktararak, “Bu sayede pahalı yabancı markalarla rekabet ediyoruz. Tüketicilerin de yüksek kaliteli ürünlere erişimini sağlamış oluyoruz. İthal pahalı ürünlerin dörtte biri fiyatına satarak ülkeden döviz çıkışını engellerken, yaptığımız ihracat ile de ekonomiye döviz kazandırıyoruz. Türkiye’den çıkmış global bir marka oluşturmak istiyoruz ” dedi. Son 4 yıldır yüzde 100 büyüdüklerini ve 2020’yi de aynı rakamla kapatacaklarını ifade eden Çörekci ihracat konusundaki faaliyetlerini şöyle anlattı:

SIRADA MENA BÖLGESİ VAR

“Hollanda’da açtığımız ofis sayesinde Avrupa’daki güçlü lojistik ağlarımızla birlikte ihracatımızı daha kolay gerçekleştiriyoruz. Bu iş modelinin aynısını Avrupa’da yapıyoruz. İlgili ülkedeki Facebook, Instagram gibi mecraları etkin kullanıyoruz. Bütün Avrupa ülkelerine 24 saatte teslimat yapıyoruz. Google ve Facebook ile işbirliği halindeyiz. MENA bölgesi olarak bilinen Ürdün, Lübnan, Fas, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Kuveyt gibi ülkelere 24 saatte teslimat yapacağız. Amacımız, dünyaya ilgili ülkelerin kendi dilinde ve para biriminde ürün satabilmek. Bununla ilgili altyapı çalışmalarınız son hızla devam ediyor.”

SATIŞ SONRASI HİZMETE VE ARGE’YE YATIRIM

“E-ticaret sitesi olduğumuz için hemen her dilde faaliyet göstererek farklı coğrafyalara ulaşmaya çalışıyoruz” diyen Yasin Çörekci, “Özellikle satış sonrası hizmetler konusunda ciddi anlamda kendimizi geliştirdik. Ürün ve müşteri memnuniyeti konusunda bir e-ticaret sitesi olarak ARGE’ye de ciddi anlamda yatırım yaptık. Öte yandan, ürünlerimizden memnun kalan sosyal medya fenomenleri ile çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

  • Sporcu Sabriye Şengül’e destek
  • 2019’u ev grubu dahil olmak üzere 65 çeşit ürünle kapatacakları bilgisini veren Çörekci, 2 yılda bu sayının 200’e çıkacağı paylaştı. Ayrıca sosyal sorumluluk projesi kapsamında da kadın sporcuları destekleyen Sinoz Kozmetik, Milli Kick Boxer Sabriye Şengül’e 2018 yılında ana sponsor, 2019’da da maç bazında sponsor oldu. Çörekci, “Sabriye Şengül, ülkemizi global arenada sporu ile temsil güçlü kadınlar arasında ve onu desteklemekten mutluluk duyuyoruz” yorumunu yapıyor.
  • Üç farklı kategoride ürün serisi
  • Ürün gruplarında da yerli AR-GE faaliyetlerinde kalite ve seviyenin sürekli yükseldiğini belirten Çörekci, “Her evde bir Sinoz idealiyle hareket eden şirketiz. A+ ürün üretirken, B hedef kitlenin de alabileceği fiyat avantajı sunuyor. Sinoz, üç segmentasyon ürün grubundan oluşuyor. Profesyonel dermokozmetik serisi, günlük bakım serisi ve ev/aksesuar ürünleri ile hem yurt içi hem yurt dışında çalışmalarını yürütüyor” diye konuştu.

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