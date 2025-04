Sisteme giriş yapmayan yanacak

Kooperatifler Kanunu’na göre, belirtilen bilgileri elektronik ortam KOOPBİS'te ortaklarının denetimine açık şekilde tutmayan yönetim kurulu üyelerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 50 günden 500 güne kadar adli para cezası verilebilecek. Yine yükümlülüklere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin her biri, sisteme girmedikleri her bir yükümlülük için ayrı ayrı olmak üzere 1000 TL idari para cezası ile cezalandırılacak. Her bir üyeye uygulanan ceza 10 bin TL’yi geçemeyecek.