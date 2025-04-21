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Sisteme giriş yapmayan yanacak

Sisteme giriş yapmayan yanacak

Ali Kürşat Büyükada
04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm kooperatiflerin ticaret sicil kayıtlarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerini 26 Nisan tarihine kadar Kooperatif Bilgi Sistemi’ne girmeleri gerekiyor. Söz konusu bilgileri sisteme işlemeyen yönetim kurulu üyelerini hapis ve para cezası bekliyor.

Gayrimenkul, tarım, enerji, turizm gibi 26 farklı alanda faaliyet yürüten kooperatifler bütün unsurlarıyla kayıt altına alınıyor. Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin kooperatiflerin ticaret sicil kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı tutanaklarını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini 26 Nisan’a kadar Kooperatif Bilgi Sistemi’ne (KOOPBİS) girmeleri gerekecek. Böylece son dönemde artan kooperatif dolandırıcılığının önüne geçilmiş olacak.


DENETİME AÇIK OLACAK

Kooperatifler Kanunu’na göre, belirtilen bilgileri elektronik ortam KOOPBİS'te ortaklarının denetimine açık şekilde tutmayan yönetim kurulu üyelerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 50 günden 500 güne kadar adli para cezası verilebilecek. Yine yükümlülüklere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin her biri, sisteme girmedikleri her bir yükümlülük için ayrı ayrı olmak üzere 1000 TL idari para cezası ile cezalandırılacak. Her bir üyeye uygulanan ceza 10 bin TL’yi geçemeyecek.


İŞ YÜKÜNE KARŞI UYARI

Yeni süreçte kooperatif yöneticilerinin yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bilanço, gelirgider farkı hesaplarına dair belgeleri genel kurul toplantısından 15 gün önce KOOPBİS'e işlemesi isteniyor. Aksi halde yöneticiler için ceza sorumluluğu doğacak. Öte yandan tüm bakanlıklar yeni dönemin teşkilatlara getireceği iş yükünün verilen hizmetleri sekteye uğratmaması noktasında tedbirler alıyor. Bu kapsamda kooperatifler ve üst birliklerle resmi yazı, telefon, bireysel başvuru esnasında iletişime geçilerek işlemleri süresinde tamamlamaları talep ediliyor.


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