Veri merkezleri kaynaklı elektrik talebi katlanacak

Dünya çapında veri merkezlerinden kaynaklanan elektrik talebinin 2030'a kadar mevcut seviyenin iki katına çıkarak Japonya'nın toplam elektrik tüketimini aşacağı öngörülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Enerji ve Yapay Zeka başlıklı özel raporuna göre, yapay zekanın gelecek 10 yılda enerji sektörünü dönüştürecek potansiyeli bulunuyor. Ancak bu dönüşüm yaşanırken yapay zeka, veri merkezlerinin elektrik talebini büyük ölçüde artıracak bir itici güç olarak öne çıkıyor. Veri merkezleri 2024'te 415 teravatsaatle küresel elektrik tüketiminin yüzde 1,5'ini oluştururken, bu tüketimde en büyük payı yüzde 45 ile ABD ve yüzde 25 ile Çin aldı. Dünya çapında veri merkezlerinin elektrik talebinin gelecek 5 yıl içinde mevcut seviyesine göre yaklaşık yüzde 130 artarak 945 teravatsaate çıkacağı hesaplanıyor. IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekanın bugünkü enerji dünyasının ‘en büyük hikayelerinden biri’ olduğunu vurguladı.