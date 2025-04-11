Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Veri merkezleri kaynaklı elektrik talebi katlanacak

Veri merkezleri kaynaklı elektrik talebi katlanacak

04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya çapında veri merkezlerinden kaynaklanan elektrik talebinin 2030'a kadar mevcut seviyenin iki katına çıkarak Japonya'nın toplam elektrik tüketimini aşacağı öngörülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Enerji ve Yapay Zeka başlıklı özel raporuna göre, yapay zekanın gelecek 10 yılda enerji sektörünü dönüştürecek potansiyeli bulunuyor. Ancak bu dönüşüm yaşanırken yapay zeka, veri merkezlerinin elektrik talebini büyük ölçüde artıracak bir itici güç olarak öne çıkıyor. Veri merkezleri 2024'te 415 teravatsaatle küresel elektrik tüketiminin yüzde 1,5'ini oluştururken, bu tüketimde en büyük payı yüzde 45 ile ABD ve yüzde 25 ile Çin aldı. Dünya çapında veri merkezlerinin elektrik talebinin gelecek 5 yıl içinde mevcut seviyesine göre yaklaşık yüzde 130 artarak 945 teravatsaate çıkacağı hesaplanıyor. IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekanın bugünkü enerji dünyasının ‘en büyük hikayelerinden biri’ olduğunu vurguladı.


#Ekonomi
#veri merkezi
#elektrik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11 Nisan Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir okullar tatil mi? Valilik açıklaması son durum