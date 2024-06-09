Sivaslı robotlar üretimi 10 kat artıracak

Tezmaksan’ın temelini iki yıl önce attığı yeni fabrikanın resmi açılışı dün Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı. Fabrika, ülkemizdeki robotik teknolojilerin Anadolu'ya yayılması açısından önem taşıyor. Endüstri 4.0’a uyumlu, karanlık fabrika konseptine uygun şekilde tasarlanan alanda tek vardiya düzeninde yılda 300 adet CubeBOX üretimi gerçekleştirilecek. Robotlu otomasyon sistemi sayesinde CNC tezgahları imal edilecek. Tezmaksan doğaya dost sürdürülebilir bir mimariyle inşa ettiği fabrikasıyla üretim kapasitesini 10 kat artırarak, 2030 yılında 100 milyon avro ciroya ulaşmayı hedefliyor.





KATMA DEĞERLİ ÜRETİME KATKI

Tesisin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla yapıldı. Törende Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu ve Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu da hazır bulundu. Etkinlikte konuşan Bakan Kacır, fabrikanın katma değerli üretime yapacağı katkıya dikkat çekti. Kacır, “Kendileriyle, istişare ettik, anlaştık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Sivas fabrikası ile birlikte, 2030 yılına kadar en az 100 milyon dolarlık bir ihracat bekliyoruz" dedi.





GENÇLİK HAYALİ GERÇEK OLDU

Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu da, “Bir Türk müteşebbisi olarak gençliğimdeki o heyecanı katiyen kaybetmeden memleketime fayda sağlamak için şevkle çalışmayı sürdürüyorum. Bu ülkenin bize sunduğu değerleri yüceltmek, ahde vefamızın bir timsali. Sivas fabrikamızla birlikte geçmişten aldığımız mirası geleceğe ve daha ileriye taşıyacak yeni kuşaklara büyük sorumluluk düşüyor” şeklinde konuştu.





15 MiLYON AVROLUK YATIRIM

Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu, Sivas fabrikasına dair şu bilgileri paylaştı: “Fabrikamızda şu ana kadar 15 milyon avro yatırım, 2,5 milyon avro da inşa bedeline ulaştık. Halihazırda 14 bin 450 metrekare alanda üretim yaparken, 20 bin metrekarelik alanın ise inşası devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana toplam 70 adet CubeBOX’ı imal ettik. Yıl sonuna kadar 150 adete çıkarma hedefimiz bulunuyor. Fabrikamızdaki Standart işleri endüstriyel robotlara, iç lojistiğimizdeki malzeme akışlarını da otonom mobil robotlar (AVR) vasıtası ile gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında halihazırda 3’ü beyaz yakalı 13’ü de mavi yakalı olmak üzere 16 çalışanımız mevcut.”



