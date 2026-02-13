Yeni Şafak
Sıvı yağ devi Yudum, Tiryaki Agro'ya satıldı

08:5113/02/2026, Cuma
13/02/2026, Cuma
Suudi Arabistan merkezli Savola Group'un iştiraki Savola Foods Türkiye'nin portföyünde yer alan sıvı yağ markası Yudum, Tiryaki Agro'ya devredildi.

Türkiye’nin önde gelen sıvı yağ markalarından Yudum, Tiryaki Agro çatısı altına geçti.

Suudi Arabistan merkezli Savola Group iştiraklerinden Savola Foods Türkiye portföyünde bulunan Yudum’un devriyle Tiryaki Agro, bakliyat ve pirincin ardından sıvı yağ alanındaki perakende gücünü de pekiştirdi.

Anlaşma kapsamında Tiryaki Agro’nun iştiraki olan Tiryaki Anadolu, Yudum başta olmak üzere çok sayıda bitkisel yağ markasını bünyesinde tutan Savola Foods Türkiye’nin yüzde 100’ünü satın aldı. Savola Group’un iştiraki olan Afia International Company ise Tiryaki Anadolu’nun konsolide iş yapısında yüzde 15 oranında pay sahibi oldu.



#yudum
#tiryaki agro
#satış
