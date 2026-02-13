Sıvı yağ devi Yudum, Tiryaki Agro'ya satıldı

Anlaşma kapsamında Tiryaki Agro’nun iştiraki olan Tiryaki Anadolu, Yudum başta olmak üzere çok sayıda bitkisel yağ markasını bünyesinde tutan Savola Foods Türkiye’nin yüzde 100’ünü satın aldı. Savola Group’un iştiraki olan Afia International Company ise Tiryaki Anadolu’nun konsolide iş yapısında yüzde 15 oranında pay sahibi oldu.