Bir çizgi roman değil servet: Superman'in ilk sayısı 15 milyon dolara satıldı

23:2910/01/2026, Cumartesi
AA
İlk defa piyasaya sürüldüğünde 10 sente satılan Superman'i dünyaya tanıtan çizgi romanın nadir kopyası, 15 milyon dolara satın alındı.
Superman karakterini dünyaya tanıtan 1938 tarihli Action Comics No. 1’in nadir bir kopyası, ABD’de düzenlenen satışta 15 milyon dolara alıcı buldu. İlk çıktığında 10 sente satılan çizgi roman, bu fiyatla daha önce kırılan rekoru da geride bırakarak çizgi roman tarihinin en pahalı eserlerinden biri oldu.

ABD'de Superman karakterini dünyaya tanıtan 1938 tarihli çizgi romanın nadir nüshası, kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı.

Superman’i dünyaya tanıtan "Action Comics No. 1" çizgi roman serisinin 1938 tarihli ilk sayısının nadir bir kopyası, ismini açıklamak istemeyen bir koleksiyoncu tarafından 15 milyon dolara satın alındı.

Satış, ABD merkezli bir açık artırma firması ile bir koleksiyoncu platformunun işbirliğinde gerçekleştirildi.

Piyasa sürüldüğünde 10 sentten satılıyordu

Bu fiyat, "Superman No. 1" serisinin Kasım 2025’te düzenlenen bir açık artırmada 9,12 milyon dolara alıcı bulmasıyla kırılan rekoru geride bıraktı.

İlk defa piyasaya sürüldüğü 1938'de 10 sente satılan çizgi roman, aralarında Superman'in bulunduğu çeşitli karakterlerin öykülerini anlatan bir derlemeydi.

Uluslararası çizgi roman, sektöründe eski yıllara ait ve iyi korunmuş kopyalarının "bulunması en zor örnekler" olduğu ve piyasada oldukça yüksek fiyata alıcı bulabildiği biliniyor.



#Superman
#ABD
#"Action Comics No 1"
#Çizgi Roman
