Siyah altın dünyaya açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, eski çağlardan günümüze ulaşan mersin balığının üretimini artırmak için projeler ve çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Türkiye'de avcılığı 1997 yılından itibaren yasaklanan mersin balığı, 1998 yılında CITES kapsamında nesli tehlikede olan balık türleri listesine dahil edilerek koruma altına alındı. Bu türün doğal stoklarını korumak, balıklandırma yoluyla stokları takviye etmek ve ticari olarak yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla da çok sayıda proje hayata geçirildi.

100 BİN ADET ÜRETİLDİ

Hayata geçirilen projeler kapsamında, Amasya-Yedikır ve Bolu-Gölköy Su Ürünleri Üretim istasyonları 2021 yılından itibaren etkin çalıştırıldı. Bu istasyonlarda 2022-2025 yılları arasında nesli tükenme tehlikesi altında olan Karaca mersin balığı ve Sivri Burun mersin balığından yaklaşık 100 bin adet üretildi. Üretilen balıkların bir kısmı, özel olarak hazırlanan etiketlerle markalanarak balıklandırma amacıyla Yeşilırmak ve Sakarya Nehri ile Karadeniz’e bırakıldı. Ayrıca yavruların bir kısmı araştırma çalışmalarında değerlendirilmek üzere Araştırma Enstitüleri'ne, bir kısmı ise mersin balığı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla özel sektöre ve yatırım yapmaya istekli müteşebbislere kazandırıldı.

HEDEF DÜNYA PAZARININ YARISI

Türkiye'nin 'siyah altın' olarak adlandırılan havyar ticaretindeki vizyonu doğrultusunda, Türk havyarı markasının oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, 2028 yılına kadar mersin balığı yetiştiricilik kapasitesinin yıllık 20 bin tona, ihracatın yıllık 2 bin 500 tona ve ekonomik değeri oldukça yüksek olan mersin morinası (Huso huso) havyarı üretiminin yıllık 100 tona çıkarılması amaçlanıyor. Bugün itibarıyla farklı türlerdeki mersin balığı eti ve havyar ihracatından ise 2,5 milyon dolar gelir elde edildi. Türkiye'nin, bu stratejik hamleyle pazarın yarısına hâkim olması ve ekonomiye yıllık 100 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlaması hedefleniyor. Türk havyarı markasıyla küresel raflarda yer alma stratejisi kapsamında, sadece üretimle de yetinilmeyecek. Sürecin devamında mersin balığı kuluçkahaneleri ve modern işleme fabrikaları kurulacak. Ürünler ayrıca, farklı form ve içerikte de tüketiciyle buluşacak.

7 TÜR MERSİN BALIĞI YETİŞTİRİLİYOR

Mersin balığı yetiştiriciliğinin neslinin devam etmesi, korunması ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkı göz önünde bulundurularak baraj göllerinde ağ kafeslerde yetiştiricilik faaliyetlerine izin verildi. Elâzığ ve Tunceli'de bulunan Keban Baraj Gölü ve Şanlıurfa Karkamış Baraj Gölü'nde ağ kafeslerde üretim faaliyetleri başarılı bir şekilde artarak devam ediyor. Bakanlığın yeni türlerde su ürünleri yetiştiriciliğinin desteklenmesi politikası çerçevesinde mersin balığı yetiştiriciliği tesislerinin sayısı da arttı. Bugün Türkiye'de onaylı proje kapasiteleri toplamı yılda 3 bin 204 ton olan 12 mersin balığı yetiştiriciliği tesisi bulunuyor. Yine proje kapasiteleri yüksek olan mersin balığı yetiştiriciliği tesisleri Keban ve Karkamış baraj göllerinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'de 7 tür mersin balığı yetiştiriciliği yapılıyor.







