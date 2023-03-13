Soğanın fiyatı sıcaklıkla arttı

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, raf fiyatı 25 TL’yi bulan soğandaki artışın hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinden kaynaklandığını söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Tavşan, kuru soğanın ‘kara depo’ denilen ısıtması ve soğutması olmayan depolarda muhafaza edildiğini belirterek, “Eylül ayındaki hasadın ardından kış sezonunda soğukta durması gereken soğan bu yıl hava sıcaklıkları nedeniyle sıcak hava ile temas etti. Bu yüzden soğan yeniden yeşillendi ve ek maliyetleri beraberinde getirdi. Ayrıca sıcakta kaldığı için de çürümeler oldu. Bu nedenle soğan iki hatta üç kez işleme alındı ve maliyeti arttı” dedi. Arz talep dengesini sağlamak için ürünlerde geniş kapsamlı planlamalar yapılması gerektiğini ifade eden Tavşan, “Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışması var. Doğru hamlelerle gelecek yıl doğru fiyatlandırmalar olacaktır” diye konuştu.